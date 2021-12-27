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Трутнев исполнит желание девочки, мечтающей о Байкале

Трутнев исполнит желание девочки, мечтающей о Байкале
Власть, 
Полпред президента в ДФО вытянул мечту о Байкале с «Ёлки желаний»

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках новогодней акции «Ёлка желаний» исполнит мечту девочки Алёны. Девочка мечтает побывает на Байкале, сообщает РИА Новости.

- Алёна Пристанская мечтает побывать на Байкале. Очень хорошая мечта. Байкал - это чудесное озеро. Алёна, обязательно поможем вам туда съездить, - сказал Трутнев.

«Ёлка желаний» организуется проектом «Мечтай со мной», она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей или из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тысяч желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Юрий Трутнев исполнил новогоднее желание нескольких юных жителей ДФО, в том числе семьи из Улан-Удэ. Дети из многодетной семьи попросили компьютер с поддержкой видеосвязи, чтобы учиться дистанционно. Трутнев выполнил желание, а также от себя подарил самому младшему ребёнку плюшевого медведя.
Байкал полномочный представитель президента России

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