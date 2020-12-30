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Юрий Трутнев подарил детям из Улан-Удэ компьютер

Юрий Трутнев подарил детям из Улан-Удэ компьютер
Власть,  Фото:tvoidv.ru
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев исполнил желание многодетной семьи из Улан-Удэ

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев исполнил новогодние желания юных дальневосточников и мальчика из Татарстана. В их числе и семья из Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 декабря во Владивостоке во время совещания с участием дальневосточных губернаторов стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний». Юрий Трутнев, а также все губернаторы из регионов ДФО вытянули несколько новогодних шаров с мечтами детей. Желания загадали дети из детских домов, члены многодетных и малоимущих семей, юные дальневосточники с особенностями здоровья.

Один шар с дальневосточной «Ёлки желаний» Трутневу достался от Жанны, Дарьи, Сергея и Софьи из Улан-Удэ. Сёстры и брат попросили компьютер с поддержкой видеосвязи, чтобы заниматься дистанционно по школьной программе. Трутнев связался с семьёй.

- Готовы к Новому году? – поинтересовался у многодетной семьи Юрий Трутнев, – Была просьба от детей – подарить компьютер. Его должны вам передать. А ещё мы хочу передать четырехлетней Софье подарить плюшевого медведя. Поздравляю с наступающим Новым годом. Всего вам самого доброго!

Также он подарил 15-летнему жителю Анадыря вертикализатор с ремнями и подголовником, который необходим для реабилитации подростка. 10-летнему мальчику из города Набережные Челны, который мечтал оказаться в закулисье кинотеатра, организовали экскурсию в кинотеатр «Магадаскар» и рассказали о процессии организации кинопоказов.

К слову, главе Бурятии Алексею Цыденову выпало сделать подарок двум детям. Глава подарит им гитару с чехлом и прогулочную коляску.


многодетные семьи Новый год полномочный представитель президента России
 
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