Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев исполнил желание многодетной семьи из Улан-Удэ
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев исполнил новогодние желания юных дальневосточников и мальчика из Татарстана. В их числе и семья из Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 декабря во Владивостоке во время совещания с участием дальневосточных губернаторов стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний». Юрий Трутнев, а также все губернаторы из регионов ДФО вытянули несколько новогодних шаров с мечтами детей. Желания загадали дети из детских домов, члены многодетных и малоимущих семей, юные дальневосточники с особенностями здоровья.
Один шар с дальневосточной «Ёлки желаний» Трутневу достался от Жанны, Дарьи, Сергея и Софьи из Улан-Удэ. Сёстры и брат попросили компьютер с поддержкой видеосвязи, чтобы заниматься дистанционно по школьной программе. Трутнев связался с семьёй.
- Готовы к Новому году? – поинтересовался у многодетной семьи Юрий Трутнев, – Была просьба от детей – подарить компьютер. Его должны вам передать. А ещё мы хочу передать четырехлетней Софье подарить плюшевого медведя. Поздравляю с наступающим Новым годом. Всего вам самого доброго!
Также он подарил 15-летнему жителю Анадыря вертикализатор с ремнями и подголовником, который необходим для реабилитации подростка. 10-летнему мальчику из города Набережные Челны, который мечтал оказаться в закулисье кинотеатра, организовали экскурсию в кинотеатр «Магадаскар» и рассказали о процессии организации кинопоказов.
К слову, главе Бурятии Алексею Цыденову выпало сделать подарок двум детям. Глава подарит им гитару с чехлом и прогулочную коляску.
Юрий Трутнев подарил детям из Улан-Удэ компьютер
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев исполнил желание многодетной семьи из Улан-Удэ
Проблемы возникли с берегоукреплением на Стеклозаводе
Чимит Бальжинимаев пожелал, чтобы 2021 год оправдал стремления и ожидания
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева в интервью рассказала об итогах 2020 года
В деле разбиралась прокуратура
Жителей Бурятии настоятельно просят встретить Новый год в узком кругу
Алексей Цыденов сделал видео, понравившееся пользователям
«Для некоторых влиятельных людей – праздник есть праздник», - отмечается в сюжете
В конкурсе принял участие 31 человек
Глава Бурятии встретился с гендиректором ТГК-14 из-за голодовки сотрудников предприятия
За антикоррупционные нарушения депутаты получат предупреждения
Власть, 27.12.2020
Панихида пройдёт в ФСК
Иннокентий Егоров скончался на 71-м году жизни
Бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова рассказала об основных претензиях работников ТЭЦ
Власти Улан-Удэ бросили силы на недопущение распространения бешенства