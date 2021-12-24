 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 декабря

23 декабря

Популярное

Глава Бурятии об устранении ЧС: «Осталось доделать немного»

Глава Бурятии об устранении ЧС: «Осталось доделать немного»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
По устранению аварии на ТЭЦ-1 дали оптимистичный прогноз

24 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов, прервавший из-за ЧС в Улан-Удэ командировку в Сирию, провёл выездное совещание на ТЭЦ-1. Он на месте ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Алексей Цыденов попросил ремонтные бригады не отставать от намеченного графика, при этом не упускать вопросы качества и безопасности.

- За короткий срок в непростых условиях проведена большая работа по восстановлению нормального режима функционирования. Осталось доделать немного, - сказал он.

В ходе контрольного осмотра на ТЭЦ-1 о текущей ситуации главе республики рассказал генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.

- Если начиная с последних событий по восстановлению режима на ТЭЦ-1, то в 16.50 включен котёл части высокого давления, производительностью 220 тонн/час. На данный момент нагрузка на нём составляет 178 тонн/час. И соответственно больше пара подается сейчас на подогреватели сетевой воды. Начинаем поднимать температуру до заданных параметров. Так, по первой магистрали температура составляет 90 градусов, по второй, третьей и четвёртой магистралям – 58 градусов, и по пятой - это часть той магистрали, нагрузку которой мы переносили на ТЭЦ-2, сейчас подняли с 30 до 42 градусов. Динамика на увеличение температуры продолжается. После того, как будет сетевая вода возвращаться по обратному магистральному трубопроводу, увеличение продолжится. И температура соответственно у наших потребителей в квартирах будет подниматься. Дальше у нас планируется подготовка к запуску котла №8, также 220 тонн/час, - сообщил Алексей Лизунов.

На данный момент опробуются механизмы защиты котла №8. Приступить к его растопке и постепенному поднятию тепловых параметров планируется к полуночи. Утром 25 декабря котел №8 будет подключен к тепловой сети, что увеличит подачу тепла потребителям.

- При включении этих котлов у нас состав котельного оборудования будет №1, 2, 5, 8, 9 и мы сможем уже выходить на заданные параметры по теплосети. По зоне улан-удэнской ТЭЦ-2 мы уже начинаем подключать дома по горячей воде. После включения следующего котла, мы планомерно начнём по всему городу подключать горячее водоснабжение, - добавил гендиректор ПАО «ТГК-14».

На ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 100 человек – сотрудники ТГК-14, несколько бригад было вызвано из Забайкальского края, также на ТЭЦ-1 работают сотрудники Россети Сибирь-Бурятэнерго.

- Все расставлены, материалом обеспечены: основное - это кабельная продукция, потому что возгорание произошло из-за кабеля. Сейчас мы запитываем по временной схеме, устанавливать по нормальной схеме мы будем уже в период весенне-летний, когда уже будем заходить в ремонтную кампанию, когда уже нагрузка на основное оборудование будет не такая высокая. Для этого мы подготовимся, укомплектуемся, соответствующие подготовительные работы с персоналом и с подрядчиками проведём. И планомерно будем восстанавливать. Стоимость ремонта ещё не посчитали. Но это будет несколько десятков миллионов. Всё это мы будем самостоятельно полностью восстанавливать. У нас это оборудование застраховано, и будем отрабатывать со страховыми компаниями, - отметил Алексей Лизунов.

По поручению главы Бурятии для потребителей, в чьих квартирах температурный режим ниже норматива, руководство ПАО «ТГК-14» производит перерасчёт. Подавать заявления на перерасчет не нужно, он будет произведён автоматически.
глава Бурятии Алексей Цыденов ТЭЦ-1

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии об устранении ЧС: «Осталось доделать немного»
Глава Бурятии об устранении ЧС: «Осталось доделать немного»
Власть, 24.12.2021
По устранению аварии на ТЭЦ-1 дали оптимистичный прогноз
Глава Бурятии вернулся из Сирии и занялся ситуацией с ТЭЦ-1
Глава Бурятии вернулся из Сирии и занялся ситуацией с ТЭЦ-1
Власть, 24.12.2021
Алексей Цыденов сразу по возвращению из Сирии включился в работу по устранению ЧС
Министр Чекунков объяснил, почему на Дальнем Востоке дорогое жильё
Министр Чекунков объяснил, почему на Дальнем Востоке дорогое жильё
Власть, 24.12.2021
«Однушка» во Владивостоке стоит 12 миллионов рублей
Глава Бурятии: «Все затраты по ликвидации аварии на ТЭЦ-1 возьмёт на себя ТГК-14»
Глава Бурятии: «Все затраты по ликвидации аварии на ТЭЦ-1 возьмёт на себя ТГК-14»
Власть, 24.12.2021
Работы по устранению последствий пожара продолжаются 
Владимир Путин: «Обещаю выяснить, что происходит в Улан-Удэ на ТЭЦ»
Владимир Путин: «Обещаю выяснить, что происходит в Улан-Удэ на ТЭЦ»
Власть, 23.12.2021
На пресс-конференции президент России ответил сразу на три вопроса о Бурятии
Администрация района Бурятии несерьёзно отнеслась к капремонту
Администрация района Бурятии несерьёзно отнеслась к капремонту
Власть, 23.12.2021
Руководитель райадминистрации получил представление прокуратуры
Два журналиста из Бурятии попытаются задать вопросы Путину
Два журналиста из Бурятии попытаются задать вопросы Путину
Власть, 23.12.2021
Стало известно, кто из Бурятии попал на ежегодную пресс-конференцию президента
Власти Бурятии отчитались МЧС России об устранении аварии на ТЭЦ-1
Власти Бурятии отчитались МЧС России об устранении аварии на ТЭЦ-1
Власть, 23.12.2021
«Что касается восстановления, сегодня мы обладаем полностью всем ресурсом – и техническим, и людским», - заверил зампред правительства
На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии
На ТЭЦ-1 выехала прокурор Бурятии
Власть, 23.12.2021
Прокуратура начала проверку из-за аварии на ТЭЦ-1
Глава Бурятии прервёт командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1
Глава Бурятии прервёт командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1
Власть, 23.12.2021
Алексей Цыденов срочно выедет из Сирии в Улан-Удэ
Зампред правительства Бурятии: «Пожарные не сразу попали на ТЭЦ-1»
Зампред правительства Бурятии: «Пожарные не сразу попали на ТЭЦ-1»
Власть, 23.12.2021
Зампред правительства Евгений Луковников прокомментировал утреннюю аварию на ТЭЦ-1  
Мэр Улан-Удэ: «Просим родителей оставаться дома»
Мэр Улан-Удэ: «Просим родителей оставаться дома»
Власть, 23.12.2021
В Улан-Удэ назвали закрывшиеся из-за аварии на ТЭЦ-1 детсады
Глава Бурятии обратился к улан-удэнцам из-за аварии на ТЭЦ-1
Глава Бурятии обратился к улан-удэнцам из-за аварии на ТЭЦ-1
Власть, 23.12.2021
Алексей Цыденов призвал родителей оставить сегодня детей дома
Горсовет Улан-Удэ объявил 2022-й Годом здоровья и активного долголетия
Горсовет Улан-Удэ объявил 2022-й Годом здоровья и активного долголетия
Власть, 22.12.2021
Улан-Удэнский городской совет депутатов провёл итоговую сессию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^