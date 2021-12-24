Глава Бурятии об устранении ЧС: «Осталось доделать немного»

По устранению аварии на ТЭЦ-1 дали оптимистичный прогноз
24 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов, прервавший из-за ЧС в Улан-Удэ командировку в Сирию, провёл выездное совещание на ТЭЦ-1. Он на месте ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Алексей Цыденов попросил ремонтные бригады не отставать от намеченного графика, при этом не упускать вопросы качества и безопасности.
- За короткий срок в непростых условиях проведена большая работа по восстановлению нормального режима функционирования. Осталось доделать немного, - сказал он.
В ходе контрольного осмотра на ТЭЦ-1 о текущей ситуации главе республики рассказал генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов.
- Если начиная с последних событий по восстановлению режима на ТЭЦ-1, то в 16.50 включен котёл части высокого давления, производительностью 220 тонн/час. На данный момент нагрузка на нём составляет 178 тонн/час. И соответственно больше пара подается сейчас на подогреватели сетевой воды. Начинаем поднимать температуру до заданных параметров. Так, по первой магистрали температура составляет 90 градусов, по второй, третьей и четвёртой магистралям – 58 градусов, и по пятой - это часть той магистрали, нагрузку которой мы переносили на ТЭЦ-2, сейчас подняли с 30 до 42 градусов. Динамика на увеличение температуры продолжается. После того, как будет сетевая вода возвращаться по обратному магистральному трубопроводу, увеличение продолжится. И температура соответственно у наших потребителей в квартирах будет подниматься. Дальше у нас планируется подготовка к запуску котла №8, также 220 тонн/час, - сообщил Алексей Лизунов.
На данный момент опробуются механизмы защиты котла №8. Приступить к его растопке и постепенному поднятию тепловых параметров планируется к полуночи. Утром 25 декабря котел №8 будет подключен к тепловой сети, что увеличит подачу тепла потребителям.
- При включении этих котлов у нас состав котельного оборудования будет №1, 2, 5, 8, 9 и мы сможем уже выходить на заданные параметры по теплосети. По зоне улан-удэнской ТЭЦ-2 мы уже начинаем подключать дома по горячей воде. После включения следующего котла, мы планомерно начнём по всему городу подключать горячее водоснабжение, - добавил гендиректор ПАО «ТГК-14».
На ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 100 человек – сотрудники ТГК-14, несколько бригад было вызвано из Забайкальского края, также на ТЭЦ-1 работают сотрудники Россети Сибирь-Бурятэнерго.
- Все расставлены, материалом обеспечены: основное - это кабельная продукция, потому что возгорание произошло из-за кабеля. Сейчас мы запитываем по временной схеме, устанавливать по нормальной схеме мы будем уже в период весенне-летний, когда уже будем заходить в ремонтную кампанию, когда уже нагрузка на основное оборудование будет не такая высокая. Для этого мы подготовимся, укомплектуемся, соответствующие подготовительные работы с персоналом и с подрядчиками проведём. И планомерно будем восстанавливать. Стоимость ремонта ещё не посчитали. Но это будет несколько десятков миллионов. Всё это мы будем самостоятельно полностью восстанавливать. У нас это оборудование застраховано, и будем отрабатывать со страховыми компаниями, - отметил Алексей Лизунов.
По поручению главы Бурятии для потребителей, в чьих квартирах температурный режим ниже норматива, руководство ПАО «ТГК-14» производит перерасчёт. Подавать заявления на перерасчет не нужно, он будет произведён автоматически.
Глава Бурятии об устранении ЧС: «Осталось доделать немного»
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