Глава Бурятии вернулся из Сирии и занялся ситуацией с ТЭЦ-1

Алексей Цыденов сразу по возвращению из Сирии включился в работу по устранению ЧС



Глава Бурятии Алексей Цыденов вернулся в Бурятию, срочно прервав из-за аварии на ТЭЦ-1 рабочую поездку в составе правительственной делегации в Сирию. Сейчас глава уже работает по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Алексей Цыденов за все время своего отсутствия получал регулярно информацию о ходе ремонтно-восстановительных работ. Заместитель председателя правительства Бурятии по инфраструктурному развитию Евгений Луковников, который возглавил республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС, оперативно докладывал обстановку главе.



На сегодняшний вечер, 24 декабря у Алексея Цыденова запланировано внеочередное заседание правительственной комиссии по ЧС, а также выезд на место аварии на ТЭЦ-1.



Накануне Алексей Цыденов прервал свою командировку в Сирию и вылетел из Дамаска ближайшим бортом. Затем ближайшим рейсом вылетел из Москвы до Иркутска и уже оттуда добрался до Улан-Удэ на автомобиле.



Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются в круглосуточном режиме. На данный момент запущен в работу котел №9 (четвёртый по счету из шести). Выход данного оборудования на параметры позволит продолжить поэтапное увеличение температуры теплоносителя.



Сейчас на станции в работе котлы №1, 2, 5, 9 и турбогенераторы №1, 3. Готовится к запуску котёл №8.



Сегодня состоялось селекторное совещание под руководством заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко.



В ходе селектора начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков доложил:



«Социально-значимые объекты работают в режиме пониженных параметров теплоносителя. Организован мониторинг температурного режима на всех социально-значимых объектах и объектах здравоохранения силами Главного управления и рабочими группами правительства Бурятии и администрации Улан-Удэ. Организовано информирование населения о ходе ликвидации последствий аварии».



Технический директор ПАО «ТГК-14» Юрий Дорфман отчитался:



«В 09.45 по местному времени запущен котел №9 (четвёртый котёл по счёту), планируем выйти на температуру 70-75 градусов. Ночью план на запуск - котла №8 (пятый котел по счету), в планах выйти на температуру 95-96. Начали включать горячую воду жителям Октябрьского района, которые запитаны от ТЭЦ-2. По району ТЭЦ-1 будем запускать, когда пятый котёл запустим. Горячую воду начнём подавать в субботу.



Сегодня ночью прибыли бригады с Читы, три бригады допущены к работе секции 8Р, еще 1 бригада привлечена для осмотра 6 турбин.



25 декабря прибывают 2 бригады с Читы и бригада с Красноярска. К вечеру субботы планируем выйти на нормативные показатели теплоносителя».



Восстановительные работы продолжаются.









