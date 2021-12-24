Глава Бурятии вернулся из Сирии и занялся ситуацией с ТЭЦ-1

Алексей Цыденов сразу по возвращению из Сирии включился в работу по устранению ЧС
Глава Бурятии Алексей Цыденов вернулся в Бурятию, срочно прервав из-за аварии на ТЭЦ-1 рабочую поездку в составе правительственной делегации в Сирию. Сейчас глава уже работает по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Алексей Цыденов за все время своего отсутствия получал регулярно информацию о ходе ремонтно-восстановительных работ. Заместитель председателя правительства Бурятии по инфраструктурному развитию Евгений Луковников, который возглавил республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС, оперативно докладывал обстановку главе.
На сегодняшний вечер, 24 декабря у Алексея Цыденова запланировано внеочередное заседание правительственной комиссии по ЧС, а также выезд на место аварии на ТЭЦ-1.
Накануне Алексей Цыденов прервал свою командировку в Сирию и вылетел из Дамаска ближайшим бортом. Затем ближайшим рейсом вылетел из Москвы до Иркутска и уже оттуда добрался до Улан-Удэ на автомобиле.
Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются в круглосуточном режиме. На данный момент запущен в работу котел №9 (четвёртый по счету из шести). Выход данного оборудования на параметры позволит продолжить поэтапное увеличение температуры теплоносителя.
Сейчас на станции в работе котлы №1, 2, 5, 9 и турбогенераторы №1, 3. Готовится к запуску котёл №8.
Сегодня состоялось селекторное совещание под руководством заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко.
В ходе селектора начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков доложил:
«Социально-значимые объекты работают в режиме пониженных параметров теплоносителя. Организован мониторинг температурного режима на всех социально-значимых объектах и объектах здравоохранения силами Главного управления и рабочими группами правительства Бурятии и администрации Улан-Удэ. Организовано информирование населения о ходе ликвидации последствий аварии».
Технический директор ПАО «ТГК-14» Юрий Дорфман отчитался:
«В 09.45 по местному времени запущен котел №9 (четвёртый котёл по счёту), планируем выйти на температуру 70-75 градусов. Ночью план на запуск - котла №8 (пятый котел по счету), в планах выйти на температуру 95-96. Начали включать горячую воду жителям Октябрьского района, которые запитаны от ТЭЦ-2. По району ТЭЦ-1 будем запускать, когда пятый котёл запустим. Горячую воду начнём подавать в субботу.
Сегодня ночью прибыли бригады с Читы, три бригады допущены к работе секции 8Р, еще 1 бригада привлечена для осмотра 6 турбин.
25 декабря прибывают 2 бригады с Читы и бригада с Красноярска. К вечеру субботы планируем выйти на нормативные показатели теплоносителя».
Восстановительные работы продолжаются.
Глава Бурятии вернулся из Сирии и занялся ситуацией с ТЭЦ-1
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Алексей Цыденов сразу по возвращению из Сирии включился в работу по устранению ЧС на ТЭЦ
«Однушка» во Владивостоке стоит 12 миллионов рублей
Работы по устранению последствий пожара продолжаются
На пресс-конференции президент России ответил сразу на три вопроса о Бурятии
Руководитель райадминистрации получил представление прокуратуры
Баир Ускеев возглавлял Тунку с 1993 по 1998 год
Стало известно, кто из Бурятии попал на ежегодную пресс-конференцию президента
«Что касается восстановления, сегодня мы обладаем полностью всем ресурсом – и техническим, и людским», - заверил зампред правительства
Прокуратура начала проверку из-за аварии на ТЭЦ-1
Алексей Цыденов срочно выедет из Сирии в Улан-Удэ
Зампред правительства Евгений Луковников прокомментировал утреннюю аварию на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ назвали закрывшиеся из-за аварии на ТЭЦ-1 детсады
Алексей Цыденов призвал родителей оставить сегодня детей дома
Власть, 22.12.2021
Улан-Удэнский городской совет депутатов провёл итоговую сессию
Власть, 22.12.2021
В Госдуме 21 декабря в третьем чтении приняли законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников