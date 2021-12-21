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Глава Бурятии рассказал, как ведёт страницу в Instagram

Глава Бурятии рассказал, как ведёт страницу в Instagram
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Алексей Цыденов не обращается ни к кому за помощью при ведении своей страницы

Глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что свою страницу в Instagram ведёт самостоятельно. Посты размещает тогда, когда у него есть время или возникает необходимость. Никакими хитростями по ведению страницы он не владеет.

- Я веду свой Instagram 100% лично. Это, наверное, заметно, по регулярным интервалам, не периодичностью выхода информации – когда есть время, когда есть информация, я размещаю пост. У меня нет задачи каждый день себя показывать, - сказал Алексей Цыденов на пресс-конференции.

Коллеги дают советы главе республики по вопросу ведения страницы в соцсети. «Говорят, тут правильно, тут неправильно, здесь слишком личное или слишком откровенно», - поделился Алексей Цыденов.

Он рассказал, что не обучался где-либо ведению страниц, не знает негласных правил и порядков соцсетей.

- Меня не учили, не знаю, может, посмотрю. Я придерживаюсь определённой самоцензуры, видно, не пытаюсь скатываться в частное. У меня во многом, так или иначе, всё связано с работой, поскольку у меня вся жизнь связана с работой, - подытожил глава Бурятии.

Первый пост на странице он сделал в декабре 2017 года. На сегодня у него 225 публикаций. Они о жизни Бурятии, а также личного характера. Например, как Алексей Цыденов окунается в прорубь на Крещение, или как с бабушкой отдыхал в Этнографическом музее. Также он публикует обращения к жителям республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Алексей Цыденов провёл двухчасовую пресс-конференцию, на которой постарался подвести итоги своей деятельности с 2017 года. Кроме того, сообщил, что будет баллотироваться на второй срок.

глава Бурятии Алексей Цыденов социальные сети

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