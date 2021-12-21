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Прокуратуру просят проверить похолодание в квартирах улан-удэнцев

Прокуратуру просят проверить похолодание в квартирах улан-удэнцев
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Обращение планируют направить также в Ростехнадзор

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил комитету городского хозяйства выяснить причины отключения отопления и электроэнергии в 100 микрорайонах и на Левом берегу.

– Прошу дать правовую оценку работе ресурсоснабжающих организаций. На основании расследования подготовить обращение в прокуратуру и Ростехнадзор, – подчеркнул мэр.

20 декабря, в 22:20 произошло аварийное отключение электроэнергии на подстанции «Медведчиково», под отключение попала котельная «Юго-Западная». Из-за отключения электричества произошли перебои в подаче отопления жителям 100-х микрорайонов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Температура теплоносителя была восстановлена в 1:50 21 декабря. К 5:00 работа котельной выведена на штатный режим работы. В свою очередь, улан-удэнцы жалуются на холодные квартиры в 100-х кварталах. Люди рассказывают, что сильно мёрзли этой ночью, которая к тому же выдалась очень морозной.

В Советском районе в 17:00 произошло отключение электроэнергии. Без света остались жители микрорайонов Сокол, Аэропорт, Исток. На данный момент электро- и водоснабжение восстановлено.

Руководитель комитета городского хозяйства Сергей Гашев также добавил, что в ПАО «ТГК-14» и ПАО «Россети Сибирь» направлены письма для проведения расследования.
прокуратура отопление

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