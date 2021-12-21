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В Бурятии бывший депутат выразил сомнения по проекту «Чистый воздух»

В Бурятии бывший депутат выразил сомнения по проекту «Чистый воздух»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
По поводу проекта высказался Цыденжап Батуев

Доктор исторических наук, бывший депутат бурятского парламента нескольких созывов Цыденжап Батуев выразил своё мнение по поводу реализации проекта «Чистый воздух». Его поддержали пользователи соцсети.

- В 2018 году начало проекта «Чистый воздух», срок действия - декабрь 2024 года. Первоначально вошли 12 городов, в том числе Омск и Чита. Все эти годы горожане слышали из разных уст заверения о вхождении в программу. А по итогам поездки Юрия Трутнева (полпред президента в ДФО – ред.) оказалось только в 2024 году ожидалось включение, - написал в соцсети бывший депутат.

Батуев отмечает, что полпред делает упор на тщательную проработку механизма финансирования.

- В нашем случае надеяться на внебюджетные источники не приходится - Улан- Удэ не Норильск, Красноярск и Братск, где собственники вкладываются в программу. А местной власти стоило бы проанализировать реалистичность мероприятий и проверить наличие добросовестных и эффективных подрядчиков, - высказался бывший депутат.

Пользователи соцсети также выразили своё мнение по поводу реализации «Чистого воздуха»:

- Это нереально, как говорят нынче.

- Уровень жизни у нас ниже, соответственно о внебюджетке говорить сложно.

- Чистый воздух возможен при подключении к иркутской энергосистеме где колоссальный переизбыток электроэнергии. Обеспечить Левобережье, Верхнюю Берёзовку, Горький электроэнергией из Иркутской области мощностей хватит. Но нам не дают присоединения с Иркутском.

Жители Улан-Удэ живут в одном из самых загрязнённых городов России и давно надеются на реализацию федерального проекта «Чистый воздух».

Накануне на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что Улан-Удэ может войти в проект «Чистый воздух» не в 2024-м, а уже летом 2022 года.

- У нас существенный, я бы так сказал, тектонический сдвиг в этом вопросе. Если мы видели ближайшую перспективу в 2024 году, то сейчас открылись перспективы в попасть в программу «Чистый воздух» уже в 2022 году. Что значит попасть в программу? Это, в первую очередь, финансирование на реализацию мероприятий по обеспечению чистоты воздуха. Мы посчитали много разных вариантов. Первое – перевод на центральное отопление. То есть все дома, включая частные, обеспечивать горячей водой, подключить к централизованному отоплению от ТЭЦ. Цена вопроса - 147 млрд рублей. Более 1130 км труб надо протягивать для теплотрассы. Понятно, что это безумная цена. Посмотрели вариант газификации. И вариант перевода на электроотопление. На данный момент перевод на электроотопление - это самый реалистичный вариант. Цена вопроса модернизации подстанции, электросети – 5 млрд рублей. При этом, чтобы затраты у людей на отопление не выросли, нужно субсидировать тариф на электроэнергию, - разъяснил Алексей Цыденов.




депутаты Народного Хурала загрязнение воздуха

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