Глава Бурятии: «По проблеме грязного воздуха тектонический сдвиг»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятии определились, как будут решать проблему грязного воздуха столицы



Глава Бурятии Алексей Цыденов на пресс-конференции рассказал о мероприятиях по решению проблемы загрязнения воздуха в Улан-Удэ.



- У нас существенный, я б так сказал, тектонический сдвиг в этом вопросе. Если мы видели ближайшую перспективу в 2024 году, то сейчас открылись перспективы в попасть в программу «Чистый воздух» уже в 2022 году. Что значит попасть в программу? Это, в первую очередь, финансирование на реализацию мероприятий по обеспечению чистоты воздуха. Мы посчитали много разных вариантов. Первое – перевод на центральное отопление. То есть все дома, включая частные, обеспечивать горячей водой, подключить к централизованному отоплению от ТЭЦ. Цена вопроса - 147 млрд рублей. Более 1130 км труб надо протягивать для теплотрассы. Понятно, что это безумная цена. Посмотрели вариант газификации. И вариант перевода на электроотопление. На данный момент перевод на электроотопление - это самый реалистичный вариант. Цена вопроса модернизации подстанции, электросети – 5 млрд рублей. При этом, чтобы затраты у людей на отопление не выросли, нужно субсидировать тариф на электроэнергию, - разъяснил Алексей Цыденов.



Он уточнил, что объём субсидирования в год будет составлять порядка миллиарда рублей. Такой подход уже реализуется в Красноярске.



- Сейчас такой прецедент создан в Красноярске. Красноярск входит в программу «Чистый воздух», там меньшее количество домов переводится на электроотопление - порядка 12 тысяч, у них объем субсидий - 700 млн. Во время рабочей поездки в Бурятию Юрий Трутнев (полпред президента в ДФО – ред.) этот вопрос поднял, он нас поддержал, и это существенное движение вперёд. Если будет субсидирование, то есть смысл заниматься всем остальным: модернизацией сетей, переводом на электроотопление. А если тариф не субсидируется, мы сети модернизируем - а люди не смогут подключаться, останутся на дровах, поскольку такой вариант для них дешевле. Поэтому этот принципиальный подход - о том, чтобы идти на электроотопление с субсидией по тарифу, - отметил глава Бурятии.



На прошлой неделе во время рабочей поездки в Бурятию полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил проработать механизм и порядок реализации мероприятий по снижению выбросов в атмосферу, включая перевод сектора индивидуального жилищного строительства на электроотопление. Уже летом следующего года Улан-Удэ может войти в федеральный проект «Чистый воздух».

