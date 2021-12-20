Монгольский президент встретился с председателем Совета Федерации
Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провёл встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. По итогам переговоров были приняты совместные заявления, которые закрепили основные ориентиры развития двусторонних отношений.
Стороны пришли к решению, что в ближайшем будущем следует провести обсуждения по созданию нового механизма межпарламентского сотрудничества. Также стороны договорились вывести торгово-инвестиционное сотрудничество на новый уровень и реализовать крупные совместные проекты в сфере энергетики и инфраструктуры. Во встрече также приняли участие сенаторы от Бурятии и Забайкальского края.
Ранее, 17 декабря, президент Монголии в рамках официального визита в Россию встретился с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Они обменялись мнениями о возможности развития сотрудничества между Монголией и Евразийским экономическим союзом, сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Напомним, что глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и российский президент Владимир Путин провели переговоры и приняли совместную декларацию по случаю столетия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Россия и Монголия создадут механизм межпарламентского сотрудничества
Власть, Фото:
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