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Россия и Монголия создадут механизм межпарламентского сотрудничества

Россия и Монголия создадут механизм межпарламентского сотрудничества
Власть,  Фото:пресс-служба СФ ФС РФ
Монгольский президент встретился с председателем Совета Федерации

Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провёл встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. По итогам переговоров были приняты совместные заявления, которые закрепили основные ориентиры развития двусторонних отношений.

Стороны пришли к решению, что в ближайшем будущем следует провести обсуждения по созданию нового механизма межпарламентского сотрудничества. Также стороны договорились вывести торгово-инвестиционное сотрудничество на новый уровень и реализовать крупные совместные проекты в сфере энергетики и инфраструктуры. Во встрече также приняли участие сенаторы от Бурятии и Забайкальского края.

Ранее, 17 декабря, президент Монголии в рамках официального визита в Россию встретился с заместителем председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Они обменялись мнениями о возможности развития сотрудничества между Монголией и Евразийским экономическим союзом, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и российский президент Владимир Путин провели переговоры и приняли совместную декларацию по случаю столетия установления дипломатических отношений между двумя странами.
Монголия международное сотрудничество

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