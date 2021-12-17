Прошли переговоры между президентами России и Монголии

Стороны обсудили совместные проекты
16 декабря президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провел в Москве переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры двух стран рассмотрели развитие монголо-российских отношений за прошедшее столетие, обменялись мнениями о будущих целях и приоритетах, крупных проектах и программах и достигли взаимопонимания по дорожной карте сотрудничества в новом столетии.
Главы государств выразили удовлетворение празднованием столетия установления дипломатических отношений. Кроме этого, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов политики, безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, образования и гуманитарного сотрудничества.
Президент Ухнаагийн Хурэлсух отметил, что Монголия стремится воспользоваться своим географическим положением, соединяющим Азию и Европу, чтобы стать центром «Транзитной Монголии» для торговых, транспортных и логистических сетей, и пригласил Россию к сотрудничеству по крупным железнодорожным и автомобильным проектам. Стороны договорились продолжить техническую, технологическую и инфраструктурную модернизацию для повышения экономической эффективности монголо-российского совместного предприятия АО «Улан-Баторская железная дорога».
Также лидеры двух стран обменялись мнениями о возможности углубления взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, строительства и торговли нефтью. Президент Ухнаагийн Хурэлсух выразил надежду, что российская сторона сосредоточится на обеспечении стабильности поставок нефтепродуктов в Монголию. Помимо этого, главы государств выразили удовлетворение успешным ходом работ по реализации проекта строительству газопровода из России в Китай через территорию Монголии и подтвердили готовность оказать поддержку уполномоченным компаниям.
Кроме этого, ими была выражена взаимная поддержка в продвижении реализации «Программы экономического коридора Монголия – Россия – Китай». Стороны обсудили улучшение инфраструктуры и увеличение пропускной способности пограничных переходов.
Президент Ухнаагийн Хурэлсух проинформировал о национальном движении «Миллиард деревьев» и выразил заинтересованность в активном сотрудничестве с российской стороной.
Также президенты сделали заявление для прессы по итогам монголо-российских переговоров и объявили о принятии совместной декларации по случаю столетия установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ» со ссылкой на пресс-службу президента Монголии.
Прошли переговоры между президентами России и Монголии
Власть, Фото:
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