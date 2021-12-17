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Фонд регионального развития Бурятии предложили ликвидировать

Фонд регионального развития Бурятии предложили ликвидировать
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутат назвал Фонд регионального развития «самым бесполезным»

Работу Фонда регионального развития Бурятии раскритиковал на сессии депутат Народного Хурала Тумэн Дондоков. По его мнению, организация «ничего не делает», но при этом «регулярно туда направляются бюджетные средства».

- У нас Бурятии восемь фондов. Провели проверку, и самый бесполезный, ненужный, наверное, и тот, который не выполнил своих индикаторов – это Фонд регионального развития. Спросил на рабочей группе у руководителя: «Вы что сделали за весь период своей работы?». По большому счёту, ничего не сделали. Это показала проверка. И при этом ежегодно направляются огромные деньги – 60 млн 880 тысяч на следующий год направляется. Там средняя заработная плата 65 тысяч рублей. И при этом ничего не делают, - возмутился Тумэн Дондоков.

При этом, рассказал депутат, при обсуждении бюджета ранее просили дополнительное финансирование на работу Фонда – более семи миллионов рублей.

- И при этом ещё угрожают: «Если вы нам дополнительно денег не выдадите, мы ничего делать не будем». То есть, как мы не работали, так мы и не будем работать. Поэтому я считаю, что Фонд регионального развития в связи тем, что они ничего не делают, надо ликвидировать. В 2022 году отрабатывают и ликвидировать, - категорично заявил депутат.

Тумэн Дондоков предложил реорганизовать все имеющиеся фонды и объединить в один. Сокращение штатов позволит сэкономить на финансировании.

Ранее депутат Оксана Бухольцева назвала работу республиканского Фонда регионального развития самой неэффективной. Бухольцева рассказала, что члены бюджетного комитета Хурала не согласились выделить фонду дополнительно около восьми миллионов рублей.

Справка:

Фонд регионального развития Бурятии – уполномоченная правительством республики организация в сфере реализации государственной инвестиционной политики. Среди целей фонда: привлечение инвестиций в экономику республики, создание благоприятных условий для инвесторов и предпринимательской деятельности, снижение административных барьеров.

Фонд занимается сопровождением инвестиционных проектов в режиме «Одного окна»
фонд регионального развития депутаты Народного Хурала

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