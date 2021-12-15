Депутат Хурала назвала «Байкальскую гавань» «чёрной дырой»

Вопрос подняла Оксана Бухольцева
Депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева заявила о неэффективности работы особой экономической зоны «Байкальская гавани». Вопрос обсуждался на заседании бюджетного комитета бурятского парламента. В повестке заседания этого комитета значилось 14 вопросов, в числе которых поправки главы Бурятии, депутатов, замечания правового управления и Счётной палаты.
- Далее чёрная дыра Бурятии - «Особая экономическая зона «Байкальская гавань». К госпрограмме то ли 47 млн руб., то ли 49 млн руб, сверх надо ещё 6,8 млн руб. на свои мероприятия и газ, чтобы содержать здания, - написала в соцсети депутат.
Также она сообщает, что была признана неэффективной работа Фонда регионального развития Бурятии.
- Самым неэффективным был признан Фонд регионального развития РБ, а тут им ещё сверху к 60,8 млн. руб. решили дать 7,9 млн.руб. Не согласились. Но какие красивые слова: точки роста, смотрим концептуально, мы только начали, сейчас все делаем… меняются, - пишет Бухольцева.
Депутаты не приняли заверения Фонда и не согласились с дополнительным выделением средств этому ведомству.
Ранее «Байкал-Daily» сообщал о том, как Оксана Бухольцева раскритиковала работу Фонда регионального развития.
Отметим, «Байкальскую гавань» не раз критиковали за отсутствие реально работающих проектов. В феврале 2020 года полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев обратил внимание, что за 14 лет работы здесь так и нет результатов, на которые надеялись. Теперь власти будут строить инфраструктуру только в случае появления компаний, реально готовых развивать свой проект на Байкале. «Ни один бюджетный рубль не будем тратить просто так, на «авось, придёт», - подчёркивал Трутнев.
Первым реальным резидентом в «Байкальской гавани» называют компанию Green Flow Baikal. В октябре она начала строительство будущего 4-звездочного отеля, термального комплекса и лечебного центра в Турке. Озвучено, что компания намерена вложить более 870 миллионов рублей.
Депутат Хурала назвала «Байкальскую гавань» «чёрной дырой»
Власть, Фото:
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