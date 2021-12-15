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Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Президент подчеркнул, что под Новый год подобное ограничение создаст для людей много проблем

Введение QR-кодов на транспорте под Новый год создаст для людей много проблем, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает НТВ.

- Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода - достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей – заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В проектах говорится, что документы о вакцинации или перенесенном коронавирусе начнут требовать в ресторанах, музеях, магазинах и других общественных местах, а также в поездах и самолетах.

На днях стало известно, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте решили отложить на неопределенный срок.

Что же касается законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах, то первое чтение в Госдуме должно пройти 16 декабря, а второе — в январе, уточняет НТВ.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 декабря парламент Бурятии поддержал федеральный законопроект о QR-кодах. «За» проголосовали 44 человека, «против» - 14 депутатов (фракции КПРФ и ЛДПР).


Путин общественный транспорт

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