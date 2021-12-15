Лекцию прочли для сотрудников агентства по государственным закупкам.
Представители прокуратуры Бурятии провели лекцию по вопросам применения антикоррупционного законодательства для работников республиканского агентства по государственным закупкам.
= В ходе лекции обсуждались вопросы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в сфере закупок, работы кадровой службы по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе при приёме граждан на гражданскую службу, изучении сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера служащих, организации деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих агентства и урегулированию конфликта интересов, - сообщает прокуратура Бурятии.
Работникам ведомства напомнили о возлагаемых на них антикоррупционных обязанностях, ограничениях, запретах, об ответственности за их нарушение.
Кроме того, рассмотрели основные положения указа президента страны о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы, касающиеся совершенствования мер по противодействию коррупции при закупках, а также при распоряжении государственным и муниципальным имуществом.
В завершении представитель прокуратура озвучила примерный перечень коррупционных рисков при проведении закупок для государственных нужд.
Работники прокуратуры Бурятии прочли лекцию про коррупцию
Власть, Фото:
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Лекцию прочли для сотрудников агентства по государственным закупкам.
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