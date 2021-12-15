Работники прокуратуры Бурятии прочли лекцию про коррупцию

Лекцию прочли для сотрудников агентства по государственным закупкам.



Представители прокуратуры Бурятии провели лекцию по вопросам применения антикоррупционного законодательства для работников республиканского агентства по государственным закупкам.



= В ходе лекции обсуждались вопросы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в сфере закупок, работы кадровой службы по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе при приёме граждан на гражданскую службу, изучении сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера служащих, организации деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих агентства и урегулированию конфликта интересов, - сообщает прокуратура Бурятии.



Работникам ведомства напомнили о возлагаемых на них антикоррупционных обязанностях, ограничениях, запретах, об ответственности за их нарушение.



Кроме того, рассмотрели основные положения указа президента страны о национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы, касающиеся совершенствования мер по противодействию коррупции при закупках, а также при распоряжении государственным и муниципальным имуществом.



В завершении представитель прокуратура озвучила примерный перечень коррупционных рисков при проведении закупок для государственных нужд.

