Руководителям регионов разрешили избираться более чем на два срока подряд

Изменения одобрила Госдума
Государственная Дума 14 декабря приняла в третьем, окончательном чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
- Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент Российской Федерации, - говорится в сообщении.
Региональные нормативные акты теперь не могут противоречить Конституции России и федеральным законам.
Отмечается, что срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит 5 лет. При этом губернаторы регионов могут избираться более чем на два срока подряд.
В документе также указывается, что региональные парламенты смогут работать дистанционно.
Основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов не раз подтверждал, что намерен баллотироваться на второй срок.
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Власть, Фото:
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