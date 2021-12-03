В Улан-Удэ назначен главный по озеленению

Назначен новый директор городского лесничества



В Улан-Удэ в должность руководителя МБУ «Городское лесничество» вступила 36-летняя Виктория Утесова. Официально к своим обязанностям она приступила с 1 декабря, сообщили в комитете городского хозяйства.



- За то время, пока Виктория Утесова исполняла обязанности директора городского лесничества, благодаря проведённым мероприятиям площадь лесных пожаров понизилась с 1,33 га до 6 соток. Также на 250 кубометров снизился объём незаконных рубок. Таким образом пресечено уничтожение лесного фонда и нанесение ущерба городским лесам в 1 400 тыс рублей, - заявили в администрации города.



Виктории Утесова родилась 27 ноября 1985 года в Улан-Удэ. Окончила улан-удэнскую школу № 42 с отличием, затем поступила в Иркутский государственный университет по специальности «Экология». В то же время заочно училась по специальности «Государственное и муниципальное управление».



Прошла профессиональную переподготовку по квалификации специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий и дизайнер ландшафтного проектирования.



Ранее работала в сфере ЖКХ более 10 лет.



В 2018 г устроилась в городское лесничество начальником участка по озеленению. Член научно-технического совета по комплексному озеленению города.



Прежним руководителем «Городского лесничества» был Алексей Коноваленков.



«Городское лесничество» - это муниципальное бюджетное учреждение. Оно занимается мероприятиями по охране, защите, воспроизводству лесов, а также озеленением Улан-Удэ.





