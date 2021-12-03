Назначен новый директор городского лесничества
В Улан-Удэ в должность руководителя МБУ «Городское лесничество» вступила 36-летняя Виктория Утесова. Официально к своим обязанностям она приступила с 1 декабря, сообщили в комитете городского хозяйства.
- За то время, пока Виктория Утесова исполняла обязанности директора городского лесничества, благодаря проведённым мероприятиям площадь лесных пожаров понизилась с 1,33 га до 6 соток. Также на 250 кубометров снизился объём незаконных рубок. Таким образом пресечено уничтожение лесного фонда и нанесение ущерба городским лесам в 1 400 тыс рублей, - заявили в администрации города.
Виктории Утесова родилась 27 ноября 1985 года в Улан-Удэ. Окончила улан-удэнскую школу № 42 с отличием, затем поступила в Иркутский государственный университет по специальности «Экология». В то же время заочно училась по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Прошла профессиональную переподготовку по квалификации специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий и дизайнер ландшафтного проектирования.
Ранее работала в сфере ЖКХ более 10 лет.
В 2018 г устроилась в городское лесничество начальником участка по озеленению. Член научно-технического совета по комплексному озеленению города.
Прежним руководителем «Городского лесничества» был Алексей Коноваленков.
«Городское лесничество» - это муниципальное бюджетное учреждение. Оно занимается мероприятиями по охране, защите, воспроизводству лесов, а также озеленением Улан-Удэ.
В Улан-Удэ назначен главный по озеленению
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Назначен новый директор городского лесничества
От руководства района и от глав поселений зависит судьба новых школ в пригороде
Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей
Иск ушёл в Верховный суд республики
Глава Бурятии встретился с новоиспечённым ректором БГСХА
Игорь Марковец рассказал детям о своём пути
В комитете по управлению имуществом и землепользованию прокомментировали громкой скандал вокруг сауны
Бэликто Цыбиков прошёл путь от ассистента до ректора академии
Также планируется рассмотреть возможность увеличения количества тренерских ставок
Александр Голков поблагодарил за избрание
Виктория Абрамченко заявила, что Россия не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой
Хищение бюджетных денег выявили сотрудники УБЭП
Цыденов и Шойгу обсудили несколько вопросов
Власть, 30.11.2021
Перечень наказов депутатам будет дополнен
Власть, 30.11.2021
Итоги конкурса по новому главе Заиграевского района оказались неожиданными