 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 декабря

01 декабря

Популярное

Новый ректор БГСХА попросил главу Бурятии об общежитии

Новый ректор БГСХА попросил главу Бурятии об общежитии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии встретился с новоиспечённым ректором БГСХА

Как сообщал «Байкал-Daily», новым ректором Бурятской государственной сельскохозяйственной академии официально назначен Бэликто Цыбиков. До этого он занимал пост проректора по учебной работе, а также трудился в должности ректора с приставкой «и.о».

1 декабря с Бэликто Цыбиковым встретился глава Бурятии Алексей Цыденов. Обсуждались вопросы развития БГСХА, стратегические задачи, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.


Кроме того, новый ректор озвучил вопросы, по которым требуется взаимодействие ВУЗа и региона. Это увеличение контрольных цифр приёма абитуриентов, а также трудоустройство выпускников. Глава Бурятии отметил «необходимость расширения спектра прикладных и фундаментальных научных исследований академии». Сейчас БГСХА входит в состав научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».

- На встрече также обсуждались перспективные инфраструктурные проекты академии, в частности, о необходимости строительства современного общежития, - уточнили в пресс-службе правительства республики.

В этом году Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени Филиппова отмечает юбилей – 90 лет со дня основания.


БГСХА глава Бурятии Алексей Цыденов общежитие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Новый ректор БГСХА попросил главу Бурятии об общежитии
Новый ректор БГСХА попросил главу Бурятии об общежитии
Власть, 02.12.2021
Глава Бурятии встретился с новоиспечённым ректором БГСХА

Бурятский депутат сыграл в боулинг с подростками
Бурятский депутат сыграл в боулинг с подростками
Власть, 02.12.2021
Игорь Марковец рассказал детям о своём пути
В Улан-Удэ после скандала с сауной назначен временный директор КСК
В Улан-Удэ после скандала с сауной назначен временный директор КСК
Власть, 02.12.2021
В комитете по управлению имуществом и землепользованию прокомментировали громкой скандал вокруг сауны
Назначен новый ректор Бурятской сельхозакадемии
Назначен новый ректор Бурятской сельхозакадемии
Власть, 02.12.2021
Бэликто Цыбиков прошёл путь от ассистента до ректора академии
Депутаты Улан-Удэ предложили поднять зарплату тренерам
Депутаты Улан-Удэ предложили поднять зарплату тренерам
Власть, 01.12.2021
Также планируется рассмотреть возможность увеличения количества тренерских ставок
Экс-мэр Улан-Удэ стал членом-корреспондентом РАЕН
Экс-мэр Улан-Удэ стал членом-корреспондентом РАЕН
Власть, 01.12.2021
Александр Голков поблагодарил за избрание
Вице-премьер РФ заявила, что Россия не допустит угрозы для Байкала
Вице-премьер РФ заявила, что Россия не допустит угрозы для Байкала
Власть, 01.12.2021
Виктория Абрамченко заявила, что Россия не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой
В Забайкалье чиновника будут судить за хищение почти миллиона рублей
В Забайкалье чиновника будут судить за хищение почти миллиона рублей
Власть, 01.12.2021
Хищение бюджетных денег выявили сотрудники УБЭП
Министр обороны и глава Бурятии обсудили сотрудничество
Министр обороны и глава Бурятии обсудили сотрудничество
Власть, 01.12.2021
Цыденов и Шойгу обсудили несколько вопросов
Замминистра выиграл конкурс на главу Заиграевского района Бурятии
Замминистра выиграл конкурс на главу Заиграевского района Бурятии
Власть, 30.11.2021
Итоги конкурса по новому главе Заиграевского района оказались неожиданными
В Бурятии сменился один из лидеров ОНФ
В Бурятии сменился один из лидеров ОНФ
Власть, 30.11.2021
И.о. ректора БГУ получил новое назначение
Глава Бурятии прокомментировал рост цен на продукты
Глава Бурятии прокомментировал рост цен на продукты
Власть, 29.11.2021
Несмотря на отличный бурятский урожай, хранить его в больших объёмах негде
Глава Бурятии ответил на «бредовые идеи» противников вакцинации
Глава Бурятии ответил на «бредовые идеи» противников вакцинации
Власть, 29.11.2021
Алексей Цыденов дал интервью о ситуации с коронавирусом, вакцинацией и QR-кодами
Горсовет просит дать шанс улан-удэнцам «исправить ошибки»
Горсовет просит дать шанс улан-удэнцам «исправить ошибки»
Власть, 26.11.2021
Депутаты рекомендуют не раздавать сразу штрафы нерадивым землепользователям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^