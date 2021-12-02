Новый ректор БГСХА попросил главу Бурятии об общежитии

Как сообщал «Байкал-Daily», новым ректором Бурятской государственной сельскохозяйственной академии официально назначен Бэликто Цыбиков. До этого он занимал пост проректора по учебной работе, а также трудился в должности ректора с приставкой «и.о».
1 декабря с Бэликто Цыбиковым встретился глава Бурятии Алексей Цыденов. Обсуждались вопросы развития БГСХА, стратегические задачи, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Кроме того, новый ректор озвучил вопросы, по которым требуется взаимодействие ВУЗа и региона. Это увеличение контрольных цифр приёма абитуриентов, а также трудоустройство выпускников. Глава Бурятии отметил «необходимость расширения спектра прикладных и фундаментальных научных исследований академии». Сейчас БГСХА входит в состав научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».
- На встрече также обсуждались перспективные инфраструктурные проекты академии, в частности, о необходимости строительства современного общежития, - уточнили в пресс-службе правительства республики.
В этом году Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени Филиппова отмечает юбилей – 90 лет со дня основания.