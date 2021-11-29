Несмотря на отличный бурятский урожай, хранить его в больших объёмах негде
Глава Бурятии Алексей Цыденов во время большого интервью, посвящённого вакцинации, отметил, что, помимо коронавируса, «нас всех тревожит рост цен на продукты».
- Такая инфляция наблюдается во всём мире, но мы же говорим не про весь мир, важно не то, что происходит в Германии или в Америке, мы про себя говорим. Это общемировая тенденция, в России она есть, у нас тоже есть рост. Причём в течение года по-разному меняется динамика. Это и ежегодный сезонный фактор - зимой овощи дорожают, в июле-августе начинают дешеветь. Но даже эти колебания не такие, какие были раньше - если подешевели, то не настолько. А если подорожали, то чуть больше, чем в прошлый раз. В среднем, рост цен есть, и это, конечно, задача для работы, - заявил Алексей Цыденов.
Министерство сельского хозяйства, по словам главы, изучает цену поставщиков. «То есть по какой цене продукция попадает в магазин, и по какой цене магазин продаёт. Это касается и продукции бурятского производства, и из других регионов», - пояснил он.
Отметим, в этом году в Бурятии зафиксирован хороший урожай. Был побит рекорд урожайности по зерновым культурам. Отличный результат и по картофелю. Однако самый больной вопрос – отсутствие специального хранилища.
- Возникает вопрос хранения. У нас нет хранилища овощей. Наши производители выходят на другие регионы, и мы повезли в другие регионы нашу продукцию. Задача сейчас – создать овощехранилище для того, чтобы хранить у себя большие объёмы и за счёт этого сдерживать цены. Потому что на привозные продукты цены формируются с учётом логистики. И стоимость перевозок в стране возросла. И это тоже влияет на стоимость продуктов. На ближайшее время цель - строить овощехранилище, - пояснил глава Бурятии.
По его словам, стоимость строительства такого хранилища составляет в среднем порядка 300 миллионов рублей.
Глава Бурятии прокомментировал рост цен на продукты
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