 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 ноября

25 ноября

Популярное

В Улан-Удэ решают проблему застройки в приаэродромных зонах

В Улан-Удэ решают проблему застройки в приаэродромных зонах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Властям города нужно изменить правила землепользования застройки города

С сентября в Улан-Удэ рассматривают вопрос о жилой застройке территорий путей следования самолётов из аэропорта. Те правила, которые утвердил приказ Росавиации, не дают права разрешения на застройку частных домов. Вопрос обсуждали сегодня на заседании комитета по градостроительному политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ.

- Чтобы исправить эту ситуацию, нам нужно изменить правила землепользования застройки города и отработать с аэропортом и их подрядчиками план, который учитывал бы особенности Улан-Удэ, - рассказал депутат горсовета Сергей Бурдиков

Пока не известно, сколько жилых домов входят в список «запрещённых». Подсчёт данных уже ведётся.

Некоторые люди уже получили разрешение на строительство, но ввести дома в эксплуатацию пока не могут. Возникла проблема местного рельефа. Например, в районе сотых кварталов, чтобы построить даже одноэтажный дом, где-то нужно уходить на 20 метров вглубь. Такие сложности возникают из-за того, что эти дома находятся на горке. Тем не менее, недалеко от кварталовских одноэтажек стоят высотки.

- Отмечу, что эти же ограничения вводят в запрет деятельность, которая может способствовать скоплению птиц. То есть мусорные полигоны, фермерства и т.п. Нам подготовят справку, сколько таких мест есть на территории города, ведь они попадают в зону ограничения. Это всё для того, чтобы мы свои опасения сняли, чтобы наши жители и дальше вели своё хозяйство, чтобы они не опасались того, что им запретят это делать, - пояснил Бурдиков.

На заседании городского совета депутатов велся активный диалог по поводу семи зон вокруг аэропорта. Все эти зоны охватывают большую часть Улан-Удэ.

1 и 2 зоны – это воздушная гавань, где запрещено строительство, не связанное с деятельностью аэропорта. Третья, по поводу которой и шёл основной диалог, относится к зоне запрета строительства высоток. В четвёртой запрещены радиотехнические сооружения. Появление опасных производств контролирует пятая подзона. В шестой нельзя строить мусорные заводы и организовывать свалки, чтобы не было птиц. В последней зоне не приветствуется жилая застройка, так как седьмая относится к шумовой.

- Понимая, что всё это касается жителей Бурятии, депутаты вникают в каждый вопрос и вносят свои предложения. Все замечания депутатов, которые были озвучены на заседании, будут учтены. И мы сегодня услышали от председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Михаила Мясищева, что мы ждём буквально несколько месяцев для того, чтобы эти изменения были сделаны, и мы могли вносить положительные изменения в приаэродромную территорию, - высказался председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.




ГорсоветУУ жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Горсовет просит дать шанс улан-удэнцам «исправить ошибки»
Горсовет просит дать шанс улан-удэнцам «исправить ошибки»
Власть, 26.11.2021
Депутаты рекомендуют не раздавать сразу штрафы нерадивым землепользователям
Путин призвал подумать над вакциной для детей с двух лет
Путин призвал подумать над вакциной для детей с двух лет
Власть, 26.11.2021
«Всё должно быть добровольно», - подчеркнул президент
В Улан-Удэ решают проблему застройки в приаэродромных зонах
В Улан-Удэ решают проблему застройки в приаэродромных зонах
Власть, 26.11.2021
Властям города нужно изменить правила землепользования застройки города
Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с трагедией на Кузбассе
Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с трагедией на Кузбассе
Власть, 26.11.2021
На шахте в Кемеровской области погибли 52 человека
Бурятский омбудсмен поддерживает мнение Марии Захаровой о важности соцсетей
Бурятский омбудсмен поддерживает мнение Марии Захаровой о важности соцсетей
Власть, 26.11.2021
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова приняла участие в работе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека
В Улан-Удэ после скандала с сауной отстранили директора КСК
В Улан-Удэ после скандала с сауной отстранили директора КСК
Власть, 26.11.2021
В деятельности скандальной сауне вскрылись новые подробности
Замминистра строительства Бурятии уволился, не проработав и года
Замминистра строительства Бурятии уволился, не проработав и года
Власть, 26.11.2021
Вячеслав Абзалов покинул должность по собственному желанию
Чиновники районной администрации в Бурятии скрыли доходы
Чиновники районной администрации в Бурятии скрыли доходы
Власть, 26.11.2021
Главе района внесено прокурорское представление
Председатель горсовета Улан-Удэ: «Поднимать тариф на проезд на 2 рубля не согласны»
Председатель горсовета Улан-Удэ: «Поднимать тариф на проезд на 2 рубля не согласны»
Власть, 25.11.2021
В городе планируют ввести льготные проездные для школьников и пенсионеров
В Бурятии поддержали продление сертификата у переболевших COVID-19
В Бурятии поддержали продление сертификата у переболевших COVID-19
Власть, 25.11.2021
Сейчас сертификаты для переболевших коронавирусом действуют полгода
«Не приживётся»: Мэр Якутска прокомментировал тренд на отказ от меха
«Не приживётся»: Мэр Якутска прокомментировал тренд на отказ от меха
Власть, 25.11.2021
«В условиях Крайнего Севера на кону здоровье людей», - заявил Евгений Григорьев
Экс-прокурора Бурятии наградили Орденом Александра Невского
Экс-прокурора Бурятии наградили Орденом Александра Невского
Власть, 25.11.2021
Указ о награждении подписал президент страны
Российские парламентарии обещают рост пенсий в 2022 году
Российские парламентарии обещают рост пенсий в 2022 году
Власть, 25.11.2021
Принят во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы
Председатель Следственного комитета России предложил отменить ЕГЭ
Председатель Следственного комитета России предложил отменить ЕГЭ
Власть, 24.11.2021
Бастрыкин выступает за возрождение советской школы образования
В Заиграевском районе Бурятии выбрали нового председателя райсовета
В Заиграевском районе Бурятии выбрали нового председателя райсовета
Власть, 24.11.2021
Изменения связаны с вакантной должностью главы района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^