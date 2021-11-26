В Улан-Удэ решают проблему застройки в приаэродромных зонах

Властям города нужно изменить правила землепользования застройки города



С сентября в Улан-Удэ рассматривают вопрос о жилой застройке территорий путей следования самолётов из аэропорта. Те правила, которые утвердил приказ Росавиации, не дают права разрешения на застройку частных домов. Вопрос обсуждали сегодня на заседании комитета по градостроительному политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ.



- Чтобы исправить эту ситуацию, нам нужно изменить правила землепользования застройки города и отработать с аэропортом и их подрядчиками план, который учитывал бы особенности Улан-Удэ, - рассказал депутат горсовета Сергей Бурдиков



Пока не известно, сколько жилых домов входят в список «запрещённых». Подсчёт данных уже ведётся.



Некоторые люди уже получили разрешение на строительство, но ввести дома в эксплуатацию пока не могут. Возникла проблема местного рельефа. Например, в районе сотых кварталов, чтобы построить даже одноэтажный дом, где-то нужно уходить на 20 метров вглубь. Такие сложности возникают из-за того, что эти дома находятся на горке. Тем не менее, недалеко от кварталовских одноэтажек стоят высотки.



- Отмечу, что эти же ограничения вводят в запрет деятельность, которая может способствовать скоплению птиц. То есть мусорные полигоны, фермерства и т.п. Нам подготовят справку, сколько таких мест есть на территории города, ведь они попадают в зону ограничения. Это всё для того, чтобы мы свои опасения сняли, чтобы наши жители и дальше вели своё хозяйство, чтобы они не опасались того, что им запретят это делать, - пояснил Бурдиков.



На заседании городского совета депутатов велся активный диалог по поводу семи зон вокруг аэропорта. Все эти зоны охватывают большую часть Улан-Удэ.



1 и 2 зоны – это воздушная гавань, где запрещено строительство, не связанное с деятельностью аэропорта. Третья, по поводу которой и шёл основной диалог, относится к зоне запрета строительства высоток. В четвёртой запрещены радиотехнические сооружения. Появление опасных производств контролирует пятая подзона. В шестой нельзя строить мусорные заводы и организовывать свалки, чтобы не было птиц. В последней зоне не приветствуется жилая застройка, так как седьмая относится к шумовой.



- Понимая, что всё это касается жителей Бурятии, депутаты вникают в каждый вопрос и вносят свои предложения. Все замечания депутатов, которые были озвучены на заседании, будут учтены. И мы сегодня услышали от председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Михаила Мясищева, что мы ждём буквально несколько месяцев для того, чтобы эти изменения были сделаны, и мы могли вносить положительные изменения в приаэродромную территорию, - высказался председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.









