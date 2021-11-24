Власти пояснили ситуацию с отрезанным от «большой земли» посёлком
Как сообщал «Байкал-Daily», отчаявшиеся жители посёлка Байкальский Прибой Кабанского района Бурятии обратились с открытым письмом к властям республики и главе из-за отсутствия нормального проезда. Доступа в посёлок, говорится в обращении, нет ни для местных жителей, ни для пожарных и «скорых». Причина в том, что река Толбазиха вышла из берегов, а отсыпка затем не была произведена.
Местные жители заявляют, что в отчаянии и даже поставили своеобразный ультиматум:
«Если мы не нужны властям, то и они нам не нужны. Пусть не обращаются к нам ни с какими просьбами. Мы, жители посёлка и сторожа турбаз, не будем больше сообщать им о чрезвычайных ситуациях (например, о возгораниях), и хорошие новости они от нас не узнают», - говорится в открытом письме.
На проблему отреагировал минтранс Бурятии. В министерстве пояснили, что автомобильная дорога «Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к турбазе «Байкальский прибой» является дорогой местного значения и принадлежит Кабанскому району.
- Согласно приказу министерства транспорта России от 31 июля 2015 года № 237, содержание, ремонт и другие виды работ на железнодорожном переезде обеспечивает владелец инфраструктуры (ОАО РЖД), - добавили в минтрансе.
За прочими разъяснениями в минтрансе Бурятии посоветовали обращаться, соответственно, в администрацию Кабанского района и в Восточно-Сибирскую железную дорогу.
Впрочем, как выяснилось, в декабре планируется очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения при главе Бурятии. Там планируется рассмотреть проблему Байкальского Прибоя. На таких заседаниях присутствуют руководители администраций районов, а также будут приглашены представители ОАО «РЖД».
Минтранс Бурятии отреагировал на открытое письмо главе
Власть, Фото:
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