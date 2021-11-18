В Бурятии просят смягчить проверки QR-кодов

С призывом выступили оппозиционные фракции Народного Хурала
Представители оппозиционных фракций Народного Хурала выступили против нынешней системы QR-кодов. Мнения прозвучали на часе заявлений на сегодняшней сессии парламента. В частности, выступил представитель ЛДПР Сергей Дорош.
- Фракция ЛДПР призывает правительство республики Бурятия ослабить меры по QR-кодам, точнее по тотальным проверкам QR-кодов в общественных местах. Мы считаем, что польза от них не очевидна. Судите сами, с введением QR-кодов у нас создали ещё «более лучшие условия» для распространения вируса: очереди, толкучки на входе в торговые центры, особенно в выходные дни. Что касается людей, не имеющих QR-кодов, они не ходят в рестораны и бары, а собираются в тесных квартирах большими компаниями и также распространяют коронавирус, - сказал Сергей Дорош.
Также он упомянул видеоролики со скандалами антиваксеров (людей, выступающих против прививок), которые, по его словам, «прославили» Бурятию.
Помимо этого, Дорош отметил падение выручки у некоторых предпринимателей. По его словам, бизнесмены рассказывали ему о своих проблемах в личных беседах. По его мнению, ближе к новогодним праздникам ситуация может усугубиться.
В качестве примера он привёл столицу России. В Москве, по его словам, выборочная система проверки QR-кодов, а не такая тотальная, как в Бурятии.
- Давайте не закручивать гайки. Предлагаю совершенствовать медицину и усиливать требование к соблюдению других мер, в их числе масочный режим, - заключил Сергей Дорош.
Схожего мнения оказался депутат от КПРФ Леонтий Красовский. Он напомнил о конституционных правах граждан и социальной напряжённости в обществе.
Ещё один депутат-коммунист Виктор Малышенко напомнил, что недавно правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.
- Данный проект ужесточает обязательный контроль за гражданами. Превращая в «изгоев» людей без QR-кодов, - сказал Виктор Малышенко.
Дискуссий по этим предложениям не было, поскольку час заявлений не подразумевает обсуждения вопросов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии система пропусков по QR-кодам введена до конца года.
QR-код необходим для пропуска в предприятия общественного питания, торговые центры, торговые комплексы, а также торгово-развлекательные комплексы, объекты торговли непродовольственными товарами, СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения.
В Бурятии просят смягчить проверки QR-кодов
Власть, Фото:
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