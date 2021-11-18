Депутатское кресло освободилось этой осенью
В Народном Хурале Бурятии появился новый депутат, им стал единоросс Эдуард Храмцов. Сегодня на сессии ему вручили депутатский значок.
- Эдуард Анатольевич, желаем вам плодотворной работы во благо нашей республики, в качестве депутата. Позвольте вам вручить депутатский значок, - поздравил новоиспечённого коллегу председатель парламента Владимир Павлов.
Храмцов получил мандат депутата, который в сентябре освободил Василий Зубаков. Так как Зубаков был избран в Хурал по партийному списку «Единой России», его мандат перешёл следующему по списку.
Информации об Эдуарде Храмцове не так много. Известно, что он занимается бизнесом в сфере кадастровых услуг, а ранее был замечен в праймериз своей партии.
В Народном Хурале Бурятии появился новый депутат
Власть, Фото:
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