Бурятские министры будут отчитываться еженедельно
Бурятские министры будут еженедельно докладывать, как работают с обращениями жителей республики. Соответствующее поручение сделал глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании, сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).
Еженедельно руководитель Центра управления регионом Алексей Доржиев докладывает на планёрке в правительстве Бурятии, какие обращения поступали в течение недели от жителей республики через социальные сети и платформу обратной связи. Обращения граждан, фиксируемые ЦУР, уже не раз становились основой управленческих решений.
По итогам последнего совещания Алексей Цыденов попросил министров также докладывать о том, как обрабатываются обращения, какие вопросы волнуют жителей республики и как с ними работают ведомства.
- Центр управления регионом собирает и анализируют все обращения, поступающие на сайты министерств, приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также из социальных сетей. Всю информацию о характере обращений и том, как они были отработаны, насколько удовлетворительный ответ получили граждане, мы структурируем и передаем главе Бурятии. Думаю, благодаря поручению, мы будет ещё лучше взаимодействовать с ведомствами, повысится вовлечённость министров в проблемы жителей Бурятии, и это скажется на качестве ответов. К тому же обсуждение вопросов может стать основой для системных решений, – отметил руководитель ЦУР Алексей Доржиев.
С 5 по 11 ноября ЦУР зафиксировал 1 380 обращений: 1 118 относились к вопросам здравоохранения и вакцинации, 66 – к теме социальной защиты, 33 касались города Улан-Удэ. На 23 вопроса ответил минстрой Бурятии, 17 относились к соблюдению санитарных требований и режима QR-кодов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Центр управления регионом в Бурятии был создан в ноябре 2020 года. Специалисты работают с обращениями, которые поступают через интернет, в том числе в социальных сетях.
Глава Бурятии поручил министрам взяться за жалобы в соцсетях
Власть, Фото:
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