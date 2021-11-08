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В соцсетях чаще всего жалуются жители Улан-Удэ и Северобайкальска

В соцсетях чаще всего жалуются жители Улан-Удэ и Северобайкальска
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии назвали основные темы интернет-обращений жителей

Год назад, в ноябре 2020-го, в Бурятии начал свою работу Центр управления регионом (ЦУР). Это единый пункт мониторинга, в который поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы от жителей региона. Специалисты работают с обращениями, которые поступают через интернет.

За год работы ЦУР обработал более 37 тысяч обращений жителей Бурятии. Более 23,6 тысяч поступило через платформу обратной связи: это Госуслуги, на которые ведут сайты всех ведомств и непосредственно приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Ещё 13,5 тысяч жалоб и обращений поступили от жителей Бурятии через соцсети.

Главной темой года стал коронавирус. 20 516 обращений были связаны с вопросами получения сертификатов вакцинированного и переболевшего, с очередью на вакцинацию и записью в лист ожидания и т.д. Ещё 868 обращений касались общих вопросов медицины и здравоохранения.

Вторая по популярности тема – социальное обслуживание и защита. Выплаты, пособия, порядок назначения льгот и прочее – 7 195 тысяч вопросов и обращений.

Чтобы снизить количество вопросов, связанных с вакцинацией, а также с темой выплат, ЦУР и профильные министерства разработали чат-боты. Электронные помощники на платформе мессенджера telegram формируют ответы на самые распространённые вопросы. Так чат-ботом https://t.me/Minsoc03bot по выплатам на детей от 3 до 7 лет пользуются почти четырёх тысячи человек. Электронным помощником по вакцинации – порядка тысячи.

Третья сфера, которая традиционно в топе по количеству обращений – дороги. Жалобы на некачественный ремонт, просьбы построить или отремонтировать какой-либо участок составили порядка 2 200 обращений. Основываясь на жалобах и обращениях, зафиксированных ЦУР в августе глава Бурятии поручил выделить 200 млн на восстановление размытых грунтовых дорог.

Более 1000 раз жители Бурятии обратились по вопросам благоустройства и более 900 по вопросам ЖКХ. Также много вопросов зафиксировано по темам общественного транспорта, безопасности, образования и мусора.

Первое место по количеству жалоб в соцсетях занял Улан-Удэ, на втором месте город Северобайкальск. Среди районов, чаще всего жаловались жители Селенгинского района, чуть реже обращались из Закаменского и Кяхтинского районов. Также часто вопросы поступают из Иволгинского и Кабанского районов.


жалобы социальные сети

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