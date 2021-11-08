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Глава Бурятии опроверг информацию о поголовной вакцинации студентов

Глава Бурятии опроверг информацию о поголовной вакцинации студентов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Как рекомендация – да», - пояснил Алексей Цыденов

В федеральных СМИ появилась информация об обязательной вакцинации студентов от коронавируса. Газета «Коммерсант», перечисляя регионы, где совершеннолетние учащиеся подлежат обязательной вакцинации, упомянула Бурятию.

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал эту информацию. Он пояснил, что обязательная вакцинация проводится среди студентов, проживающих в общежитии. При этом «не было решения о обязательной вакцинации вообще всех студентов, но как рекомендация – да», - пояснил глава.

- У нас сейчас наиболее активно вакцинируется молодёжь. И это правильно. Лучше защитить себя, своих окружающих, жить спокойной жизнью, тем более скоро сессия. Пропустить сессию, пролежав с ковидом… Потом что? Академ брать? Мне кажется, что студенты наоборот сами наиболее заинтересованы защититься. Слишком много зависит от того, что сессию пропустил, это большие последствия, - прокомментировал Алексей Цыденов.

Отметим, вакцинация против коронавируса проводится только для совершеннолетних студентов.

Как сообщал «Байкал-Daily», обязательной вакцинации в Бурятии подлежат:

- работники медицинских, образовательных организаций,
- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребёнка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),
- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),
- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),
- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),
- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),
- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),
- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),
- работники объектов энергетики.

Должно быть привито не менее 80% от общей численности сотрудников организации. Должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам за невыполнение требований этого постановления предусмотрены административные штрафы по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ от 50 до 500 тысяч рублей.
глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус профилактика вакцинация

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