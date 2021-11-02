Авксентьева заявила, что предвкушает радость от встречи
Экс-мэр Якутска, ныне депутат Госдумы Сардана Авксентьева скоро прибудет в Бурятию. О этом она сообщила в своём аккаунте в Instagram.
- В свою первую командировку в качестве депутата Государственной Думы сегодня направляюсь в Улан-Удэ. Обещала ещё до выборов. Бурятия здорово поддержала нашу партию «Новые люди» на выборах. Спасибо! Антиковидные ограничения не позволяют организовывать большие встречи со всеми желающими, поэтому буду работать с соблюдением всех мер по плану, составленному нашим региональным отделением, - пишет она в соцсети.
Сардана Авксентьева отметила, что не была в Бурятии несколько лет и предвкушает радость от встречи.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2021 года жители Бурятии просили включить Сардану Авксентьеву в правительство республики. Интересный пост-предложение опубликовали тогда в паблике buryatia_online.
Позже экс-мэр Якутска сообщила, что собирается приехать в Бурятию.
- Мы должны снова съездить к родственникам в Бурятию. Обожаю бурятские степи, кухню, ну, и людей, конечно. Получила ваши многочисленные приглашения, дорогие буряты, спасибо. Но пока занимаюсь здоровьем, встала на «капремонт», - написала в соцсети в начале года Сардана Авксентьева.
В Улан-Удэ приедет экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева
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