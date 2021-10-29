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В Улан-Удэ экс-председателя КУИ заключили под стражу

В Улан-Удэ экс-председателя КУИ заключили под стражу
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Анастасия Кузовлева подозревается в получении взятки

В Бурятии продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой. Она обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий».

Как сообщал «Байкал-Daily», по версии следствия, в мае 2018 года председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию получила от одного местного предпринимателя взятку в виде помещения в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей, которое оформлено на её отца по фиктивному договору участия в долевом строительстве. После этого, выполняя условия сговора, она неправомерно согласовала переоформление договора аренды муниципального земельного участка в пользу компании бизнесмена.

Обвиняемую заключили под стражу. По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

администрация Улан-Удэ взятка

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