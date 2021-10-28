Стратегию СЭР Забайкалья создадут 25 учёных

План проекта представят уже в декабре
В Забайкальском крае обсудили процесс работы над стратегией социально-экономического развития региона, она будет реализовываться до 2035 года. Над созданием проекта будут работать 25 учёных из Забайкальского госуниверситета, сообщает пресс-служба министерства планирования и развития региона.
- Несмотря на то, что срок в 15 лет может показаться слишком длительным, мы выбрали его для выполнения объёмных задач. Наша основная цель — консолидация общества, создание доступности инфраструктуры для всех. Кроме того, в процессе использования стратегия будет корректироваться. Так, мы хотим улучшить качество услуг, образования, медицины, — поделился заместитель председателя правительства Забайкальского края, министр по планированию и развитию региона Илья Акишин.
План проекта стратегии представят уже в декабре 2021 года, после планируется обсуждение стратегии с общественностью и его корректировка. Окончательный вариант проекта жители края смогут увидеть 1 июля 2022 года. Стоит отметить, что на его создание было выделено более 8 миллионов рублей.
- В конкурсе на разработку участвовали шесть российских научных сообществ, мы рады, что по итогам отбора участвовать в создании плана будут местные учёные, так как они знакомы с проблематикой края. Они наиболее ответственно подойдут к выполнению поставленной задачи, возможно смогут найти прорывные решения для развития, — прокомментировал заместитель министра планирования и развития Забайкальского края Станислав Матвеев.
По словам проректора по научной и инновационной работе ЗабГУ Алисы Хатьковой, регион обладает научным потенциалом, он позволит университету, который имеет высокий уровень влияния на региональные процессы, провести глубокий анализ с учётом действующей стратегии.
- Создание новой стратегии необходима с учётом того, что предыдущая создавалась до того, как в мире распространился COVID-19 и Забайкалье вошло в Дальневосточный федеральный округ… Но стоит отметить, что обсуждать создание проекта концепции необходимо не только в Чите, но и в районах края. Кроме того, стратегия не может быть идеальной в наших динамично меняющихся реалиях и потребует дальнейшей корректировки в процессе работы, — заявила заместитель председателя законодательного собрания Забайкалья Виктория Бессонова.
Стратегию СЭР Забайкалья создадут 25 учёных
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