Элиста и Улан-Батор будут укреплять отношения

Кирсан Илюмжинов заявил, что Калмыкия неразрывно связана с монгольским народом



15 октября в Монголии прошла встреча мэра Улан-Батора Долгорсүрэнгийна Сумъяабазара и первого президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова.



Кирсан Илюмжинов отметил, что Калмыкия неразрывно связана с народом Монголии.



- Как президент международной шахматной федерации мне приятно вспомнить, что чемпионат мира по шахматам среди женщин 2009 года, который проходил на площади Сухэ-Батора, транслировался в прямом эфире более чем в 200 стран, - рассказал Кирсан Илюмжинов.



В ходе встречи стороны договорились изучить возможности сотрудничества для укрепления отношений и сотрудничества между Элистой, столицей Калмыкии, и Улан-Батором. Напомним, что города стали побратимами в 2010 году. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

