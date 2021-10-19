Кирсан Илюмжинов заявил, что Калмыкия неразрывно связана с монгольским народом
15 октября в Монголии прошла встреча мэра Улан-Батора Долгорсүрэнгийна Сумъяабазара и первого президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова.
Кирсан Илюмжинов отметил, что Калмыкия неразрывно связана с народом Монголии.
- Как президент международной шахматной федерации мне приятно вспомнить, что чемпионат мира по шахматам среди женщин 2009 года, который проходил на площади Сухэ-Батора, транслировался в прямом эфире более чем в 200 стран, - рассказал Кирсан Илюмжинов.
В ходе встречи стороны договорились изучить возможности сотрудничества для укрепления отношений и сотрудничества между Элистой, столицей Калмыкии, и Улан-Батором. Напомним, что города стали побратимами в 2010 году. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Элиста и Улан-Батор будут укреплять отношения
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