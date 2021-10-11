Алексей Казаков написал заявление на увольнение по собственному желанию
11 октября заместитель председателя правительства Забайкальского края и руководитель администрации губернатора региона Алексей Казаков подал в отставку.
- Написал заявление на увольнение по собственному желанию с 11 октября. Благодарен своим коллегам за совместную работу и поддержку. Слова признательности депутатскому корпусу, особенно главам районов, городских и муниципальных округов. Проекты «Народного бюджета», народной программы «Мы вместе» не только помогли решить сотни проблем практически во всех городах и посёлках Забайкалья, но и доказали, что власть слышит людей и работает на их благо, – сказал Алексей Казаков.
По словам экс-зампреда, он уже получил несколько предложений о трудоустройстве, в том числе в Забайкалье.
Алексей Казаков работал в администрации губернатора с марта 2019 года, сначала в статусе первого заместителя руководителя, с мая 2020-го — зампреда правительства региона и руководителя администрации губернатора Забайкальского края.
Обязанности руководителя администрации губернатора Забайкальского края исполняет Александр Якимов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку
Власть, Фото:
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