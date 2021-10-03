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В Бурятии глава района вышел на субботник на стройке

В Бурятии глава района вышел на субботник на стройке
Власть,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Поликлинику строят в Тарбагатае

2 октября в селе Тарбагатай провели субботник на территории строящейся поликлиники. На субботник вышел в том числе глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин. Видео с ним появилось в группе «Тарбагатай-инфо».

- Мы видим, что строительство поликлиники в селе Тарбагатай находится на завершающем этапе. Дружная команда мужчин из администрации Тарбагатайского района, отдела культуры и управления образования вышли, чтобы помочь строителям. На строительных площадках скопилось много строительных остатков и необходимо их расчистить для того, чтобы начать мероприятия по благоустройству прилегающей территории, - рассказал Владимир Смолин.

Новую поликлинику жители Тарбагатайского района ждут уже 30 лет. Здание начали возводить в 2020 году, на сегодня большая часть работ окончена. Как сообщал «Байкал-Daily», до 15 октября подрядчику поручено завершить благоустройство, а в декабре – строительство в целом.

Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в сутки. Здание состоит из трёх блоков, представляющих собой «П-образную» композицию. 
субботник главы районов

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