В Тарбагатайском районе Бурятии достраивают поликлинику

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Работы планируют завершить в декабре



Новую поликлинику в райцентре Тарбагатайского района Бурятии начали строить в 2020 году. Готовность объекта на сегодня – около 80%. Работы идут по новому уточнённому графику: до 1 октября должны полностью закрыть тепловой контур, до 15 октября завершить благоустройство, а в декабре – строительство в целом.



В субботу, 11 сентября, прошла проверка хода строительства поликлиники в селе Тарбагатай. По её результатам подрядной организации были поставлены сроки: до 1 октября полностью закрыть тепловой контур, а до 15 октября завершить благоустройство.



- Здание поликлиники почти готово. Сейчас подрядчику необходимо усилить темп, увеличить количество рабочих на площадке. До 15 октября должны организовать субботник – вывести весь строительный мусор – и приступить к чистовым отделочным работам, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



- Тепловой контур уже закрыт на 95%. На первом этаже завершили оштукатуривание, разводку всех инженерных сетей, кроме отопления, но стояки вывели. Идут работы по укладке плитки. На втором этаже завершили монтаж воздуховода, электрики. Сейчас необходимо развести систему отопления, чтобы закрыть контур и начать внутреннюю отделку, - рассказал начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.



Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в сутки. Здание состоит из трёх блоков, представляющих собой «П-образную» композицию. Блок № 1 – одноэтажное здание с техподпольем. Блоки № 2, 3 – двухэтажные с подвалом и техподпольем. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.

