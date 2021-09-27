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В Улан-Удэ стартовал конкурс на вакансию заместителя мэра

В Улан-Удэ стартовал конкурс на вакансию заместителя мэра
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Должность вакантна с июня

Администрация Улан-Удэ объявила конкурс на вакантную должность заместителя мэра – председателя комитета по строительству.

Документы от претендентов принимаются в мэрии до 22 октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», пост заммэра – председателя комитета по строительству вакантен с июня. Должность освободил Жамсо Гармаев, отработавший на этом посту почти два года. Увольнение Гармаева прогнозировали и ранее, в том числе из-за прошлогоднего срыва сроков отопительного сезона в 100-х кварталах.

Всего у мэра Улан-Удэ шесть заместителей. Сейчас это первый зам Олег Екимовский, заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев, заммэра – руководитель аппарата администрации Николай Намсараев, заммэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова, заммэра – председатель комитета по финансам Татьяна Базякина и тот самый вакантный пост заммэра – председателя комитета по строительству. 
увольнение

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