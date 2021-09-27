В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в региональном министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства нарушили законы о противодействии коррупции и о государственной гражданской службе.
Сотрудники не обеспечили полноту и достоверность сведений о размере собственных доходов и доходов близких родственников, о принадлежащем на праве собственности недвижимом имуществе, открытых банковских счетах. Кроме того, административные регламенты министерства содержали коррупциогенные факторы.
По результатам рассмотрения представления прокурора Бурятии нарушения устранены, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Сотрудники минтранса Бурятии скрывали свои доходы
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