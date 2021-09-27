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Сотрудники минтранса Бурятии скрывали свои доходы

Сотрудники минтранса Бурятии скрывали свои доходы
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в региональном министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства нарушили законы о противодействии коррупции и о государственной гражданской службе.

Сотрудники не обеспечили полноту и достоверность сведений о размере собственных доходов и доходов близких родственников, о принадлежащем на праве собственности недвижимом имуществе, открытых банковских счетах. Кроме того, административные регламенты министерства содержали коррупциогенные факторы.

По результатам рассмотрения представления прокурора Бурятии нарушения устранены, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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