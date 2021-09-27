Сотрудники минтранса Бурятии скрывали свои доходы

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в региональном министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства нарушили законы о противодействии коррупции и о государственной гражданской службе.



Сотрудники не обеспечили полноту и достоверность сведений о размере собственных доходов и доходов близких родственников, о принадлежащем на праве собственности недвижимом имуществе, открытых банковских счетах. Кроме того, административные регламенты министерства содержали коррупциогенные факторы.



По результатам рассмотрения представления прокурора Бурятии нарушения устранены, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

