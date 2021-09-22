В центре внимания вновь оказалась администрация Заиграевского района
20 сентября Верховный суд Бурятии признал законным решение районного суда о необходимости расторгнуть трудовой договор с председателем комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации Заиграевского района. Иск в суд подала прокуратура.
- В судебном заседании установлено, что вопреки закону председатель комитета по архитектуре, имущества и земельным отношениям в справке о доходах не указал, что является единственным учредителем двух коммерческих организаций. В связи с этим работодатель при приёме его на работу был лишён возможности проверить наличие препятствий к заключению трудового договора, - сообщает прокуратура Бурятии.
Районный суд вынес решение о необходимости увольнения чиновника. Сам он, а также администрация района подали апелляционные жалобы в Верховный суд республики. Однако доводы жалоб не нашли подтверждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее администрация Заиграевского района оказывалась в центре внимания из-за прежнего главы Александра Бурлакова. Он был осуждён по ч.2 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к трём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.
Бурлаков пытался обжаловать решение в Верховном суде республики, но безуспешно.
В начале сентября временно исполняющим обязанности главы Заиграевского района назначен Александр Митыпов, заместитель главы района по социальным вопросам.
В Бурятии чиновник оказался учредителем коммерческих фирм
Власть, Фото:
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