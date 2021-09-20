Недовольным жителям напомнили про запрет на нецелевое расходование бюджетных средств
Администрация Тункинского района Бурятии ответила на вопрос жителей, почему они не продвигали на выборах в Госдуму суперзвезду Сергея Зверева.
- Администрация Тункинского района сообщает, как и положено по законодательству, предвыборных обязательств перед уважаемым Сергеем Анатольевичем Зверевым не брала. Администрация Тунки имеет право расходовать бюджетные деньги только на заранее утверждённые статьи расходов, согласно Бюджетного кодекса. Все траты, не предусмотренные данным кодексом, являются нецелевыми и уголовно наказуемы, - объяснили в пресс-службе районной администрации.
В администрации Тунки отметили, что Сергей Зверев и так уже «суперзвезда на политическом небосклоне федерального масштаба».
- Мы будем рады его дальнейшим успехам в развитии этого направления его многогранного таланта. Туристический потенциал Тункинской долины только выиграет, - заявили в пресс-службе администрации.
Сергей Зверев, хоть и родился в посёлке Култук Иркутской области, крепко связан с селом Гужиры Тункинского района. Каждый год звезда шоу-бизнеса приезжает отдыхать на озеро и заезжает также в Бурятию. В прошлом и в этом году он зачастил в республику. Во время одного из отпусков Зверев и объявил о намерении двинуться на выборы в Госдуму от Бурятии. В июле 2021-го звезда шоу-бизнеса объявил о том, что будет баллотироваться от партии «Зелёные».
Выборы в Госдуму состоялись с 17 по 19 сентября. Выборы Зверев проиграл, заняв третье место. Он набрал только 7,46% голосов.
Власти Тунки оправдались, почему они не продвигали Зверева на выборах
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