Борьба за депутатский мандат шла на округе №15
19 сентября завершились выборы депутата Народного Хурала по одномандатному округу №15 (часть Октябрьского района Улан-Удэ). Кресло депутата в апреле досрочно освободил гендиректора ООО «БИН» Матвей Баданов. Решение он принял, по его словам, из-за причин, связанных со здоровьем.
Кандидатов на мандат было трое. По предварительным данным, победу одерживает представительница КПРФ Эржена Чимитцыренова. Ей 34 года, в 2010 году она окончила ВСГУТУ. Место работы – помощник депутата Народного Хурала Леонтия Красовского.
На втором месте, предварительно, Олег Хубриков, выдвинутый Российской партией свободы и справедливости. Он гендиректор ООО «Жасмин».
Значительно отстаёт от них член ЛДПР Батор Баинов, помощник депутата Народного Хурала Бадмадоржо Жигжитова.
Представительница КПРФ выигрывает борьбу за кресло депутата Хурала Бурятии
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 19.09.2021
Пострадавшие смогут задать Алексею Цыденову свои вопросы по компенсации ущерба
Стороны обменялись мнениями об активизации регионального сотрудничества
Алексей Цыденов приехал на избирательный участок на Верхней Берёзовке
На площади Советов развернулся фермерский фестиваль «Своё»
«Сами сюда заманиваем всех, кого только можем», - пояснил Алексей Цыденов
Глава Бурятии довольно быстро победил коронавирус
Алексей Цыденов пошутил, что работает в клетке
Бурятский министр просит не размещать опасное предприятие в черте города
Власть, 15.09.2021
Предложено ограничивать использование средств связи при ЧС с марта 2022 года
Изменения анонсировал глава Бурятии
Проект рассмотрят на очередной сессии горсовета 22 сентября
Также нужно ликвидировать фундамент дома и рекультировать участок
Директор «Водоканала» Жаргал Цыбиков сейчас сидит в СИЗО
Депутаты горсовета, заслушав все вопросы, направили часть из них на доработку
Губернатор за час стояния на остановке так и не дождался транспорта