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Представительница КПРФ выигрывает борьбу за кресло депутата Хурала Бурятии

Представительница КПРФ выигрывает борьбу за кресло депутата Хурала Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Борьба за депутатский мандат шла на округе №15

19 сентября завершились выборы депутата Народного Хурала по одномандатному округу №15 (часть Октябрьского района Улан-Удэ). Кресло депутата в апреле досрочно освободил гендиректора ООО «БИН» Матвей Баданов. Решение он принял, по его словам, из-за причин, связанных со здоровьем.

Кандидатов на мандат было трое. По предварительным данным, победу одерживает представительница КПРФ Эржена Чимитцыренова. Ей 34 года, в 2010 году она окончила ВСГУТУ. Место работы – помощник депутата Народного Хурала Леонтия Красовского.

На втором месте, предварительно, Олег Хубриков, выдвинутый Российской партией свободы и справедливости. Он гендиректор ООО «Жасмин».

Значительно отстаёт от них член ЛДПР Батор Баинов, помощник депутата Народного Хурала Бадмадоржо Жигжитова.

КПРФ депутаты Народного Хурала

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