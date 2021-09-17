Глава Бурятии проголосовал на выборах





Глава Бурятии Алексей Цыденов отдал свой голос на выборах в Госдуму. На избирательный участок глава приехал около часа дня.Так как Алексей Цыденов живёт на Верхней Берёзовке, проголосовал он на участке в посёлке Кумыска, в лагере «Родник». Фотографии он выложил на своей странице в Instagram.- Друзья, я сделал свой выбор! Сходил на голосование. Мой выбор - это развитие республики, это реальные дела! Чем больше нас - неравнодушных и болеющих за будущее республики - тем сильнее Бурятия, - написал глава.Сегодня в 8 часов утра в Бурятии открылись 899 избирательных участков. Выборы Госдуму будут идти три дня.