Кроме того, депутаты разработают законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами
Депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак в пятницу внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних, сообщает ТАСС.
Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».
Кроме Турчака, авторами проекта выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Надзор за педофилами
Кроме того, «Единая Россия» разработает законопроект о постоянном контроле за вышедшими на свободу педофилами, сообщил Хинштейн.
- Приступаем к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии). Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений, - написал он в своем Telegram-канале.
Единороссы внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Власть, Фото:
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