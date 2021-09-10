Монголия вручила орден пресс-секретарю Путина

Власть, Фото: пресс-служба МИД Монголии

Дмитрия Пескова наградили орденом «Полярная звезда»



8 сентября в посольстве Монголии в Москве состоялась встреча между главой дипмиссии Дуламсурэном Даваа и заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации, пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым.



По информации МИД Монголии, в ходе этой встречи стороны обменялись мнениями о реализации совместного плана по празднованию столетия установления дипломатических отношений между двумя странами, включая возможность проведения взаимных визитов на высшем и высоком уровне.



Кроме этого, Дуламсурэн Даваа вручил Дмитрию Пескову высшую награду для иностранных граждан – орден «Полярная звезда». Пресс-секретарь президента был отмечен этой наградой по указу президента Монголии в знак признания его вклада в развитие сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

