Участки сельхозназначения были захламлены, почва загрязнена
В марте госинспектор Россельходнадзора провёл проверку земельных участков сельхозназначения, принадлежащих администрации Тункинского района Бурятии. Установлено нарушение: земля захламлена отходами производства и потребления, почва загрязнена бензапиреном, нитратным азотом, серой. Самовольно снят и перемещён плодородный слой почвы на площади 22739 кв. метров.
- Должностным лицом выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В обязанность администрации МО входила разработка и предоставление в надзорный орган утверждённого проекта рекультивации нарушенных земель. Ранее Россельхознадзор неоднократно выдавал нарушителю предписания за складирование твёрдых бытовых отходов и слив жидких бытовых отходов (акты внеплановых проверок 2016, 2017, 2018, 2019 годов), однако с каждым годом ситуация на землях сельхозназначения только ухудшалась, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
2 июня ведомством проведена внеплановая выездная проверка, участники которой пришли к выводу, что в определённый законом срок собственником участков предписание не было исполнено. В отношении администрации составлен протокол, который направлен для рассмотрения в мировой суд района.
Постановлением мирового судьи судебного участка Тункинского района от 12 августа администрация района признана виновной в совершении административного правонарушения.
За «невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения», юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
В Бурятии оштрафовали администрацию Тункинского района
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