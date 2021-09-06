 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 сентября

05 сентября

Популярное

В минприроды России назвали экологические угрозы для Байкала

В минприроды России назвали экологические угрозы для Байкала
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
По прогнозам учёных, многоводье может продлиться несколько лет

Экологическую угрозу для Байкала в период экстремального многоводья несут свалки и кладбища, которые находятся в недопустимой близости от воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минприроды Александра Козлова.

Министр отметил, что на Байкале наступил период экстремального многоводья: подтапливает территории в Бурятии и даже Иркутск. По прогнозам учёных, многоводье может продлиться несколько лет. Профильные ведомства принимают решение о регулировании уровня озера, однако их работа осложнена тем, что прогнозировать уровень подъёма воды можно не более чем на три месяца.

- Учёные Института водных проблем РАН уже порядка 20 лет говорят о том, что строить там, куда может прийти вода, нельзя. Имущество, которое страдает при этом – вполне конкретный материальный ущерб, но лишь полбеды. Есть и угрозы экологические. Там, где живут люди, неминуемо появляются свалки, кладбища. Вода взаимодействует со всем, чего касается. И здесь речь идёт уже о гораздо более серьёзных последствиях, - сказал Козлов.

Он подчеркнул, что жить близ озера рискованно из-за угрозы подтоплений. Задачей местных властей было довести до людей информацию о рисках и принять меры: определить зоны, которые могут быть затоплены, заняться переселением.

Как уточнил министр, Бурятия на сегодняшний день установила лишь 15% зон затопления – 31 из 210 необходимых, Иркутская область – чуть больше половины – 204 из 400.

- По словам Козлова, при решении проблемы необходимо определить, кто собственник домов в зоне подтопления, и законны ли строения. Также надо учитывать экономическую эффективность, безопасность и целесообразность способа защиты от подтоплений. Для каждого муниципалитета можно подобрать оптимальное решение - будь то строительство инженерной защиты, переселение или обязательное страхование тех, кто отказывается покидать зоны риска, - говорится в материале РИА Новости.


минприроды Байкал экология

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии и Иркутской области могут появиться новые города
В Бурятии и Иркутской области могут появиться новые города
Власть, 06.09.2021
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу
В Бурятии транспортные полицейские искажали свои доходы
В Бурятии транспортные полицейские искажали свои доходы
Власть, 06.09.2021
Один полицейский и вовсе «забыл» про купленную женой квартиру
Руководителя Ассоциации центров «Мой бизнес» спас бурятский чай
Руководителя Ассоциации центров «Мой бизнес» спас бурятский чай
Власть, 05.09.2021
Крупного чиновника поразил «волшебный» чай из Бурятии  
Президент РФ сообщил о том, что в Бурятии начнётся модернизация почтовых отделений
Президент РФ сообщил о том, что в Бурятии начнётся модернизация почтовых отделений
Власть, 04.09.2021
Многие отделения почтовой связи нуждаются в капитальном ремонте 
Владимир Путин: Мы обязательно достойно отметим 50-летие БАМа
Владимир Путин: Мы обязательно достойно отметим 50-летие БАМа
Власть, 04.09.2021
Об этом президент страны заявил на ВЭФ
Зампред правительства Бурятии: «Выйти из режима ограничений хотят все»
Зампред правительства Бурятии: «Выйти из режима ограничений хотят все»
Власть, 03.09.2021
За прошедшие сутки мобильные группы составили 118 протоколов
Прокуратура Бурятии открыла «горячую линию» по паводкам
Прокуратура Бурятии открыла «горячую линию» по паводкам
Власть, 03.09.2021
«Горячая линия» работает до середины сентября
В Бурятии государству вернули землю на Байкале
В Бурятии государству вернули землю на Байкале
Власть, 02.09.2021
Искусственный залив Байкала был продан частному лицу
В Бурятии объяснили запрет на работу клубов и ночных ресторанов
В Бурятии объяснили запрет на работу клубов и ночных ресторанов
Власть, 02.09.2021
Разъяснения дал зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской
В Бурятии назначили конкурсную комиссию по главе Кижингинского района
В Бурятии назначили конкурсную комиссию по главе Кижингинского района
Власть, 02.09.2021
В составе комиссии один министр и трое заместителей министров
В Бурятии появился региональный штаб по газификации
В Бурятии появился региональный штаб по газификации
Власть, 02.09.2021
Руководителем штаба назначен зампред правительства республики Евгений Луковников
Глава Бурятии подписал первые соглашения на Восточном экономическом форуме
Глава Бурятии подписал первые соглашения на Восточном экономическом форуме
Власть, 02.09.2021
Одно из соглашений касается курорта «Горячинск»
Школьник из Бурятии озадачил Путина просьбой
Школьник из Бурятии озадачил Путина просьбой
Власть, 02.09.2021
Школьник задал Путину серьёзный вопрос про очистные, а также удивил его личной просьбой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^