По прогнозам учёных, многоводье может продлиться несколько лет
Экологическую угрозу для Байкала в период экстремального многоводья несут свалки и кладбища, которые находятся в недопустимой близости от воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минприроды Александра Козлова.
Министр отметил, что на Байкале наступил период экстремального многоводья: подтапливает территории в Бурятии и даже Иркутск. По прогнозам учёных, многоводье может продлиться несколько лет. Профильные ведомства принимают решение о регулировании уровня озера, однако их работа осложнена тем, что прогнозировать уровень подъёма воды можно не более чем на три месяца.
- Учёные Института водных проблем РАН уже порядка 20 лет говорят о том, что строить там, куда может прийти вода, нельзя. Имущество, которое страдает при этом – вполне конкретный материальный ущерб, но лишь полбеды. Есть и угрозы экологические. Там, где живут люди, неминуемо появляются свалки, кладбища. Вода взаимодействует со всем, чего касается. И здесь речь идёт уже о гораздо более серьёзных последствиях, - сказал Козлов.
Он подчеркнул, что жить близ озера рискованно из-за угрозы подтоплений. Задачей местных властей было довести до людей информацию о рисках и принять меры: определить зоны, которые могут быть затоплены, заняться переселением.
Как уточнил министр, Бурятия на сегодняшний день установила лишь 15% зон затопления – 31 из 210 необходимых, Иркутская область – чуть больше половины – 204 из 400.
- По словам Козлова, при решении проблемы необходимо определить, кто собственник домов в зоне подтопления, и законны ли строения. Также надо учитывать экономическую эффективность, безопасность и целесообразность способа защиты от подтоплений. Для каждого муниципалитета можно подобрать оптимальное решение - будь то строительство инженерной защиты, переселение или обязательное страхование тех, кто отказывается покидать зоны риска, - говорится в материале РИА Новости.
В минприроды России назвали экологические угрозы для Байкала
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