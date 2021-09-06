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В Бурятии и Иркутской области могут появиться новые города

В Бурятии и Иркутской области могут появиться новые города
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью РБК рассказал, что в Сибири могут появиться новые города. В частности, программа развития агломерации может коснуться Бурятии и Иркутской области.

По словам Сергея Шойгу, в стране назрела необходимость строительства в Сибири трёх-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 млн человек.

- Именно научно-промышленных и экономических центров. Они как раз должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в конечном счете — устойчивому развитию российской экономики, - уточнил министр обороны.

Новый город может появиться в районе города Братска Иркутской области. Он будет специализироваться на добычи и переработки меди, а также производстве электротехники.

- Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью, - рассказал Сергей Шойгу.

Также, по мнению министра обороны, в Южной Сибири, куда географически относится и Бурятия, есть все возможности по созданию масштабной и высокодоходной добычи с более высоким переделом коксующегося угля.

Создание новых городов напрямую повлияет на развитие транспортной инфраструктуры, а именно на Транссибирскую магистраль.

- Здесь уже проходит Транссибирская магистраль, которую нужно модернизировать, перевести полностью на электротягу или на сжиженный природный газ, как альтернативу электрификации БАМа, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели, - добавил министр обороны России Сергей Шойгу.
минобороны города

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