Один полицейский и вовсе «забыл» про купленную женой квартиру
В Бурятии сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте попались на искажении сведений о доходах. Нарушения в ходе проверки вскрыла Байкальская транспортная прокуратура.
- Некоторые сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте представили недостоверную информацию. Так, были искажены сведения о полученных как полицейскими, так и членами их семей, доходах за отчётный период. В том числе не указана информация о выплаченных пособиях по временной нетрудоспособности, об использовании средств материнского капитала, выплатах негосударственных пенсионных фондов. Выявлен случай занижения дохода по основному месту работы. Один из работников не указал квартиру, приобретённую супругой в отчётный период, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Многочисленные нарушения допущены при заполнении раздела справки о счетах в банках, а также о недвижимости, находящейся в пользовании.
По результатам проверки начальнику Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлечено девять виновных лиц, ещё к четырём мера дисциплинарного воздействия будет применена по выходу из отпуска и листка нетрудоспособности. Шесть нарушителей уже уволились из рядов транспортной полиции.
В Бурятии транспортные полицейские искажали свои доходы
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