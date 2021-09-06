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В Бурятии транспортные полицейские искажали свои доходы

В Бурятии транспортные полицейские искажали свои доходы
Власть, 
Один полицейский и вовсе «забыл» про купленную женой квартиру

В Бурятии сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте попались на искажении сведений о доходах. Нарушения в ходе проверки вскрыла Байкальская транспортная прокуратура.

- Некоторые сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте представили недостоверную информацию. Так, были искажены сведения о полученных как полицейскими, так и членами их семей, доходах за отчётный период. В том числе не указана информация о выплаченных пособиях по временной нетрудоспособности, об использовании средств материнского капитала, выплатах негосударственных пенсионных фондов. Выявлен случай занижения дохода по основному месту работы. Один из работников не указал квартиру, приобретённую супругой в отчётный период, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Многочисленные нарушения допущены при заполнении раздела справки о счетах в банках, а также о недвижимости, находящейся в пользовании.

По результатам проверки начальнику Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлечено девять виновных лиц, ещё к четырём мера дисциплинарного воздействия будет применена по выходу из отпуска и листка нетрудоспособности. Шесть нарушителей уже уволились из рядов транспортной полиции.


транспортная полиция декларация доходов

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