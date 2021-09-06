В Бурятии транспортные полицейские искажали свои доходы

Один полицейский и вовсе «забыл» про купленную женой квартиру



В Бурятии сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте попались на искажении сведений о доходах. Нарушения в ходе проверки вскрыла Байкальская транспортная прокуратура.



- Некоторые сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте представили недостоверную информацию. Так, были искажены сведения о полученных как полицейскими, так и членами их семей, доходах за отчётный период. В том числе не указана информация о выплаченных пособиях по временной нетрудоспособности, об использовании средств материнского капитала, выплатах негосударственных пенсионных фондов. Выявлен случай занижения дохода по основному месту работы. Один из работников не указал квартиру, приобретённую супругой в отчётный период, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Многочисленные нарушения допущены при заполнении раздела справки о счетах в банках, а также о недвижимости, находящейся в пользовании.



По результатам проверки начальнику Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлечено девять виновных лиц, ещё к четырём мера дисциплинарного воздействия будет применена по выходу из отпуска и листка нетрудоспособности. Шесть нарушителей уже уволились из рядов транспортной полиции.





