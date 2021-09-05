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Руководителя Ассоциации центров «Мой бизнес» спас бурятский чай

Руководителя Ассоциации центров «Мой бизнес» спас бурятский чай
Власть, 
Крупного чиновника поразил «волшебный» чай из Бурятии 

«Бурятская экспозиция меня спасла». Так описал свои впечатления на «Улицах Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме руководитель Ассоциации центров «Мой бизнес» России Артур Юсупов.

- Я девять часов летел на самолёте. Сутки уже не спал, - рассказал он.

Однако на бурятской экспозиции его напоили чаем, который Юсупов назвал «волшебным».

- Похоже, я ещё сутки смогу работать без сна, - заключил он.

Артур Юсупов отметил, что «круто, когда на таких площадках собирается много небольших предпринимателей со своими самобытными проектами». У него не осталось сомнений, что экспозиция Бурятии привлечёт потенциальных партнёров.

 

Шестой Восточный экономический форум завершился во Владивостоке 4 сентября. От Бурятии участвовали 11 предприятий.

На уличной экспозиции «Улицы Дальнего Востока» делегация Бурятии развернула ярмарку, которая назвала «Традиции с Будущим». Здесь была представлена продукция из дикоросов, сувенирная продукция и керамика с национальным колоритом, украшения ручной работы из минералов Бурятии, унты от мастеров. Для посетителей была оборудована фотозона, позволяющая получить красивейший портрет на живописном берегу озера Байкал. Ярмарка работала для официальных делегаций и гостей форума все дни его проведения.



Глава Бурятии Алексей Цыденов итоги Восточного экономического форума назвал «продуктивными». Были подписаны различные соглашения – от развития туротрасли до добычи полезных ископаемых – на общую сумму более 6,5 млрд рублей. В их числе соглашение по строительству в селе Выдрино гостиницы и созданию портовой инфраструктуры на Байкале, о развитии инфраструктуры курорта «Горячинск», о запуске четвёртой чартерной программы на Байкал, о строительстве двух новых школ в Улан-Удэ по концессионной схеме. Также заключено соглашение о добыче флюоритов в Селенгинском районе на Наранском ГОКе. Улан-Удэнский авиазавод договорился о поставке четырёх арктических вертолётов МЧС России. Один из крупнейших застройщиков России ПИК застроит центр Улан-Удэ.




фото - пресс-служба правительства Бурятии   

чай форум

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