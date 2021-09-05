Руководителя Ассоциации центров «Мой бизнес» спас бурятский чай









Шестой Восточный экономический форум завершился во Владивостоке 4 сентября. От Бурятии участвовали 11 предприятий.



На уличной экспозиции «Улицы Дальнего Востока» делегация Бурятии развернула ярмарку, которая назвала «Традиции с Будущим». Здесь была представлена продукция из дикоросов, сувенирная продукция и керамика с национальным колоритом, украшения ручной работы из минералов Бурятии, унты от мастеров. Для посетителей была оборудована фотозона, позволяющая получить красивейший портрет на живописном берегу озера Байкал. Ярмарка работала для официальных делегаций и гостей форума все дни его проведения.





Глава Бурятии Алексей Цыденов итоги Восточного экономического форума назвал «продуктивными». Были подписаны различные соглашения – от развития туротрасли до добычи полезных ископаемых – на общую сумму более 6,5 млрд рублей. В их числе соглашение по строительству в селе Выдрино гостиницы и созданию портовой инфраструктуры на Байкале, о развитии инфраструктуры курорта «Горячинск», о запуске четвёртой чартерной программы на Байкал, о строительстве двух новых школ в Улан-Удэ по концессионной схеме. Также заключено соглашение о добыче флюоритов в Селенгинском районе на Наранском ГОКе. Улан-Удэнский авиазавод договорился о поставке четырёх арктических вертолётов МЧС России. Один из крупнейших застройщиков России ПИК застроит центр Улан-Удэ.







фото - пресс-служба правительства Бурятии



Шестой Восточный экономический форум завершился во Владивостоке 4 сентября. От Бурятии участвовали 11 предприятий.На уличной экспозиции «Улицы Дальнего Востока» делегация Бурятии развернула ярмарку, которая назвала «Традиции с Будущим». Здесь была представлена продукция из дикоросов, сувенирная продукция и керамика с национальным колоритом, украшения ручной работы из минералов Бурятии, унты от мастеров. Для посетителей была оборудована фотозона, позволяющая получить красивейший портрет на живописном берегу озера Байкал. Ярмарка работала для официальных делегаций и гостей форума все дни его проведения.Глава Бурятии Алексей Цыденов итоги Восточного экономического форума назвал «продуктивными». Были подписаны различные соглашения – от развития туротрасли до добычи полезных ископаемых – на общую сумму более 6,5 млрд рублей. В их числе соглашение по строительству в селе Выдрино гостиницы и созданию портовой инфраструктуры на Байкале, о развитии инфраструктуры курорта «Горячинск», о запуске четвёртой чартерной программы на Байкал, о строительстве двух новых школ в Улан-Удэ по концессионной схеме. Также заключено соглашение о добыче флюоритов в Селенгинском районе на Наранском ГОКе. Улан-Удэнский авиазавод договорился о поставке четырёх арктических вертолётов МЧС России. Один из крупнейших застройщиков России ПИК застроит центр Улан-Удэ.

«Бурятская экспозиция меня спасла». Так описал свои впечатления на «Улицах Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме руководитель Ассоциации центров «Мой бизнес» России Артур Юсупов.- Я девять часов летел на самолёте. Сутки уже не спал, - рассказал он.Однако на бурятской экспозиции его напоили чаем, который Юсупов назвал «волшебным».- Похоже, я ещё сутки смогу работать без сна, - заключил он.Артур Юсупов отметил, что «круто, когда на таких площадках собирается много небольших предпринимателей со своими самобытными проектами». У него не осталось сомнений, что экспозиция Бурятии привлечёт потенциальных партнёров.