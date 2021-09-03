«Горячая линия» работает до середины сентября
В связи с осложнением паводковой обстановки в ряде районов Бурятии прокуратура республики с 3 по 17 сентября проводит телефонную «горячую линию».
С сообщениями о нарушении прав люди могут обратиться с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по номеру телефона – 8 (3012) 21-11-31 либо к дежурному прокурору прокуратуры республики по телефонам: 8 (301-2) 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии введён режим ЧС регионального характера. Напряжённая паводковая обстановка сложилась в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и Улан-Удэ.
Прокуратура Бурятии открыла «горячую линию» по паводкам
Власть, Фото:
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