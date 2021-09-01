Бурятский транспортный прокурор подал иск к «РЖД»

Суд обязал принять меры по повышению уровня транспортной безопасности
Бурятская транспортная прокуратура выявила нарушения закона о транспортной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
- Выявлены нарушения требований федеральных законов «О транспортной безопасности», «О противодействии терроризму». Так, ОАО «РЖД» допущено неисполнение требований законодательства в части проведения дополнительной оценки уязвимости трёх железнодорожных станций Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Вместе с тем, проведение предусмотренных законом мероприятий необходимо для повышения уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов. Их отсутствие может негативно сказаться на обеспечении безопасного нахождения граждан на территории объектов транспорта, а также безопасности транспортной инфраструктуры.
- Выступая в защиту неопределённого круга лиц, Бурятский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к ОАО «РЖД». Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме, обязав общество принять меры по проведению дополнительной оценки уязвимости железнодорожных станций, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Решение суда не вступило в законную силу.
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