Глава Бурятии показал, как выглядит его 1 сентября

Власть, Фото: страница Алексея Цыденова

Алексей Цыденов сфотографировался со своими детьми-школьниками



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил в социальной сети жителей с 1 сентября. Утром Алексей Цыденов опубликовал фотографию, на ней он запечатлён с дочкой и сыном перед тем, как они пойдут в школу.



- Моё Первое Сентября!!! Всех школьников, учителей и родителей поздравляю с таким светлым праздником! Своё Первое сентября есть в жизни у каждого! – написал глава республики в Instagram.



У Алексея Цыденова четверо детей: трое сыновей и дочка. Старший сын учится в Москве, в МГТУ им. Баумана на специальности «Ракетостроение». Другие дочь и сын в Улан-Удэ учатся в российской гимназии №59. Младший сын родился в сентябре 2016 года.

