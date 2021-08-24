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Алексей Цыденов о бурятском языке: «Всё равно пытаюсь говорить»

Алексей Цыденов о бурятском языке: «Всё равно пытаюсь говорить»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Глава Бурятии признался, что времени на освоение языка у него мало

Глава Бурятии Алексей Цыденов в прямом эфире ответил на вопросы слушателей радио Буряад FM. Одна из жительниц республики задала ему вопрос, как преодолеть неуверенность и скованность при общении на бурятском языке тем, кто только начал изучать его.

- Я на сцену выхожу перед сотнями людей и с акцентом, с ошибками, но всё равно пытаюсь говорить. Лучше хоть так говорить, чем не говорить совсем. Особенного секрета лёгкого усвоения я ещё не знаю, но, главное – это время и желание. Времени – дефицит, к сожалению, чего не скажешь о желании. Поэтому давайте учить вместе! - сказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году на пресс-конференции Алексей Цыденов дал обещание выучить бурятский язык до формата бытового общения до конца первого срока.

Глава Бурятии периодически – в рамках праздников – обращается к жителям на бурятском языке. Также в прошлом году Алексей Цыденов спел в клипе композицию «День Победы» на бурятском языке. Большинству пользователей понравилось его исполнение.


глава Бурятии Алексей Цыденов бурятский язык

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