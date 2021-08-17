В Улан-Удэ будут судить экс-председателя комитета городского хозяйства

Константин Мошковский обвиняется в превышении должностных полномочий во время работы в мэрии
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя администрации Улан-Удэ – председателя комитета городского хозяйства Константина Мошковского. 55-летний бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в соответствии с федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал» в Улан-Удэ были запланированы мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции комплексов очистных сооружений. В июле 2015 года между комитетом городского хозяйства и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на составление проектно-сметной документации, предусматривающей реконструкцию правобережных очистных сооружений городской канализации. Сумма контракта составила более 40 млн. рублей
- Результаты выполненных работ в соответствии с действующим законодательством и условиями контракта до их приёмки и оплаты подлежали обязательной экспертной оценке с привлечением экспертов федерального экспертного учреждения. Помимо этого, предусматривалась комиссионная приёмка проектно-сметной документации. В нарушение этих норм и положений контракта, обвиняемый единолично без участия членов комиссии принял проектно-сметную документацию после ненадлежащей экспертизы. Она была проведена в местном экспертном учреждении, сотрудники которого не выявили недостатков, - уточнили в следственном управлении.
На основании подписанных чиновником актов подрядчику оплатили выполненные работы. Однако позднее, после начала строительства, выяснилось, что принятая обвиняемым проектно-сметная документация имела ряд существенных недостатков. Их устранение привело к дополнительным финансовым затратам и срыву сроков строительно-монтажных работ. До настоящего времени реконструируемый комплекс правобережных очистных сооружений не введён в эксплуатацию.
Расследованием дела занимался второй отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Константин Мошковский более четырёх лет возглавлял комитет городского хозяйства. До этого он занимал посты в Улан-Удэнской ТЭЦ-1, а также трудился директор филиала «Генерация» ОАО «Бурятэнерго». В ноябре 2014 года был назначен председателем комитета городского хозяйства. Из мэрии уволился в марте 2019-го. Мэр Игорь Шутенков заявил, что не был доволен его работой.
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